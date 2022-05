Slovenski diplomat na pomoč novinarju, prijetemu v Iraku

Slovenski diplomat je iraškim oblastem dostavil vse potrebne dokumente in potrdil veljavnost dokumentov prijetega slovenskega novinarja Mateja Kavčiča , od potnega lista do novinarske akreditacije, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.

Novinarja Radia Študent so sicer prijeli konec aprila skupaj z nemško novinarsko kolegico Marlene Förster. V Iraku sta pripravljala reportažo o Jazidih, ki so bili žrtev genocida džihadistične skupine Islamska država. A njunih novinarskih izkaznic iraške oblasti očitno niso priznale in so ju prijeli. Še vedno ni jasno, zakaj sta pravzaprav sploh zaprta. Je pa Kavčičev odvetnik že dosegel prvo obravnavo na sodišču, kar nakazuje na možnost, da bi lahko že kmalu prišlo do razrešitve položaja.