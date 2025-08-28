Fajon: Evropa bo za preobrazbo v relevantno silo morala premostiti delitve

Slovenski diplomati se mudijo na dvodnevnem letnem posvetu v Ljubljani. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v nagovoru diplomatom opozorila na spreminjajoča se razmerja sil v svetu, v katerem je edina stalnica nestalnost, in izpostavila šibko vlogo EU. Ta se iz opazovalke lahko preobrazi v relevantno silo, a bo morala premostiti delitve, je menila in dodala, da Slovenija pri tem deluje kot država, ki povezuje.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na letnem posvetu diplomacije v Ljubljani poudarila, da spreminjanje razmerij sil v svetu povzroča izrazite negativne posledice, s katerimi se ukvarjamo prepočasi, neenotno ter zato neverodostojno in neučinkovito. "Kot da stojimo na mestu, ko veliko vlagamo za premajhen rezultat in smo lahko prepričani le v to, da je edina stalnica pravzaprav nestalnost," je dejala. "Lahko rečemo, da živimo v času, ko novih skupnih pravil ni, stara pa ne veljajo več," je dodala in izpostavila propad klasičnega multilateralizma, krhanje zavez in vse bolj transakcijske odnose. Evropa je bila v tem procesu po njenih besedah predolgo opazovalka. "Evropska unija ima nedvomno priložnost za preobrazbo v globalno relevantno silo. Veliko vprašanje pa je, ali jo bo zaradi svoje nenehne notranje razdeljenosti znala in zmogla izkoristiti," je dejala. Slovenija se je po njenem prepričanju v EU utrdila kot "glas razuma, ki zna poslušati in hkrati zagovarjati jasna stališča; kot država, ki ne poglablja razdeljenosti, ampak povezuje".

Na dvodnevnem posvetu številni govorniki

Prvi dan 29. posveta slovenske diplomacije dan zbrani diplomati razpravljajo o pomenu miru in varnosti v svetu ter multilateralizmu in multipolarnosti, drugi dan bosta temi gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje. Diplomati, ki delujejo na več kot 60 predstavništvih v tujini, se vsako leto zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike ter ocenijo preteklo delo. Usmeritve zunanje politike bo diplomatom predstavila zunanja ministrica Tanja Fajon, že prvi dan jih bo nagovoril tudi premier Robert Golob. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo imela govor drugi dan posveta, diplomate pa bo drevi nagovorila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Predvidena je bila tudi udeležba ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe, ki bi moral pred diplomati nastopiti danes, v petek pa bi nato imel še dvostranske pogovore, a je obisk v Sloveniji v zadnjem trenutku odpovedal iz zdravstvenih razlogov. Z zunanjega ministrstva so v sredo sporočili, da bo Sibiha kljub odpovedi udeležence dogodka predvidoma nagovoril prek videopovezave.

Pred slovenskimi diplomati pestra jesen

V ponedeljek in torek bo na Bledu potekal že 20. strateški forum pod naslovom Pobegli svet s številnimi gosti iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe. Oktobra bo v Portorožu srečanje voditeljev sredozemskih članic EU. Slovenija namreč letos predseduje skupini MED9, vrh pa bo osrednji dogodek predsedovanja. Decembra, tik pred iztekom dveletnega članstva v Varnostnem svetu ZN, pa bo Slovenija še enkrat predsedovala temu organu ZN. Varnostni svet je sicer glede ključnih kriz v svetu, vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, zaradi pravice veta stalnih članic povsem nemočen. Prvič je Slovenija Varnostnemu svetu predsedovala lani septembra, prav v času splošne razprave na Generalni skupščini ZN. Na letošnji razpravi prihodnji mesec bo slovenska govornica predsednica Pirc Musarjeva, v luči napovedi več držav, da bodo septembra priznale Palestino, pa bo dogajanje v Gazi verjetno znova v središču pozornosti voditeljev. Slovenija je Palestino priznala že lani junija, v zadnjem letu pa je sprejela več ukrepov proti Izraelu in se je nasploh v Evropi uveljavila kot zagovornica pravic Palestincev. Fajonova je palestinsko zunanjo ministrico v Ljubljani gostila tik pred posvetom diplomatov, odmeven je bil tudi spomladanski nastop Pirc Musarjeva v Evropskem parlamentu, ko je jasno dejala, da se v Gazi dogaja genocid.

Slovenska diplomacija se je dolga leta ukvarjala predvsem z odnosi s sosedami ter dogajanjem v Evropi, med kampanjo za Varnostni svet ZN in v času nestalnega članstva pa so v ospredje stopila globalna vprašanja. Zunanja ministrica je v tem času obiskala številne države po svetu, s katerimi je imela Slovenija v preteklosti le malo stikov. Vendarle izzivi v odnosih z bližnjimi državami ostajajo, kar se je denimo pokazalo ob zadnjih dogodkih na avstrijskem Koroškem, in slišati je opozorila, da se bo morala diplomacija v prihodnje spet bolj posvetiti dogajanju v neposredni soseščini.

