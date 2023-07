Slovenski droni Belin v Ukrajini

Vseh šest dronov, kupljenih po letu 2015, je Slovenija donirala Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo. Informacijo smo že več tednov preverjali med viri v slovenskem obrambnem sistemu, včeraj pa so se pripadniki oboroženih sil Ukrajine v posnetku zahvalili Sloveniji za novo donacijo. Slovenija je tako Ukrajini pomagala v višini več kot 100 milijonov evrov v vojaški in nevojaški pomoči.

Droni Belin so v Slovenski vojski veliko let igrali ključno vlogo v zračnem izvidovanju, Slovenija jih je od ajdovskega podjetja C-Astral kupila po letu 2015. Vrednost enega letalnika se giblje med 100.000 in 300.000 evrov, za ukrajinsko vojsko pa se je izkazal kot neprecenljiv. Po naših informacijah slovenske drone uspešno uporabljajo že nekaj časa, kljub ruskim poskusom elektronskega protidelovanja. Nad sposobnostmi Belina so navdušeni.

Dron je opremljen z naprednim sistemom za zajemanje podatkov, omogoča natančno kartiranje ter zbiranje informacij na območjih, ki so težko dostopna ali nevarna za človeške operacije. Belin ima visokoresolucijsko kamero in termalni senzor, zato ga je Slovenija velikokrat uporabila kot nepogrešljiv pripomoček pri iskanju pogrešanih oseb ali pri reševanju v primeru naravnih nesreč. Belin poganja elektromotor in leti s hitrostjo 30 metrov na sekundo oziroma 108 kilometrov na uro, doleta pa ima več kot 40 kilometrov.

Leti na najvišji višini 5000 metrov, dolg je slab meter, razpon kril pa ima dobra dva metra. Dron ni oborožen in je namenjen izključno za izvidovanje. Ima veliko stopnjo avtonomnosti in misijo lahko opravi avtomatsko. Civilisti so take vrste dron lahko nazadnje videli v Ljubljani ob dnevu Slovenske vojske pred dvorano v Stožicah.