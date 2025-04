Slovenski droni na misiji na Madagaskarju: iz zraka dostavljajo zdravila

Slovensko podjetje Elevonx iz Tržiča s 16 zaposlenimi je konec lanskega leta na Madagaskar dostavilo tri drone, s katerimi iz baz Bekily in Ranomafana v odročne kraje na otoku dostavljajo pakete z zdravili in cepivi. "Z našo tehnologijo medicinsko opremo dostavijo v uri in pol, pred tem so potrebovali od enega dneva in pol do dveh dni in pol, saj je na Madagaskarju veliko nedostopnih krajev na hribovitem terenu," nam je pojasnil Tomaž Plešec iz Elevonx.

Drone so izdelali v okviru projekta UNFPA pod pokroviteljstvom Združenih narodov, s katerim želijo na nedostopnih terenih na Madagaskarju zagotoviti boljšo zdravstveno oskrbo nosečnic, mater in novorojenčkov. Za te namene so morali razviti dron, ki lahko preleti 100 kilometrov v eno stran, odvrže paket z medicinsko opremo in se vrne v bazo, torej, da lahko preleti najmanj 200 kilometrov. Elevonx droni imajo sicer po 200 kilometrih še vsaj 25 odstotkov rezerve za primere, če bi moral dron podaljšati pot, se izogniti slabemu vremenu ali če je zaradi vetra poraba že med potjo večja.