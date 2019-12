Evangeličani dobili novega škofa. 'Zavzemal se bom za to, da se mlajši vrnejo v cerkev'

V evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti je bil danes pomemben dan za vernike, saj so dobili novega škofa. Leon Novak, ki je bil pred tem dolgoletni duhovnik v Murski Soboti, je v pomursko prestolnico preselil sedež slovenske Evangeličanske cerkve v Sloveniji.

Verniki so ob posebnem dogodku povedali, da so veseli, da se je sedež ponovno preselil v Mursko Soboto, saj da je prav na tem koncu največ evangeličanov. Poudarili so tudi, da morajo v cerkev privabiti tudi mlade. In tudi to je eden od ciljev novega škofa.