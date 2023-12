Slovenski evroposlanci izpostavili, da so njihov mandat zaznamovale številne krize

Po oceni Franca Bogoviča (EPP/SLS) pa je pomembno, da se je ob tej krizi začelo govoriti o strateški avtonomiji EU.

Kljub krizam, s katerimi se je in se sooča EU, je njen fokus povezan z zelenim prehodom, pa je poudarila Romana Tomc (EPP/SDS). Pri tem je opozorila, da so bili sprejeti ukrepi včasih preveč ambiciozni in so preveč obremenili evropsko gospodarstvo. Že nekatere sprejete odločitve bo po njeni oceni treba prilagoditi, da bodo postale bolj življenjske; vsi želijo, da bi imeli same električne avtomobile, ampak za to nimamo niti surovin niti potrebne infrastrukture, je ponazorila.

Bogovič je prav tako opozoril na nerealnost zelenega dogovora in na vrsto nepremišljenih predlogov, ki so po njegovem preveč ambiciozni. Rešitve bi morale biti take, da bi jih ljudje razumeli in da bile uresničljive v praksi, je dejal in izpostavil energetsko obnovo stavb.