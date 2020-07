Slovenski evroposlanci: 'Zgodovinski dogovor evropskih voditeljev'

Dogovor vrha EU o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji so pozdravili tudi evropski poslanci iz Slovenije. Več jih je opozorilo na zmanjšanje sredstev za znanost, zdravstvo in okolje. Izpostavili so, da bo morala zdaj slovenska vlada pripraviti programe, ki bodo omogočili hitro in učinkovito črpanje sredstev.

"Iz Bruslja danes zjutraj prihajajo odlične novice. To je odličen kompromis za vse," je ocenila Romana Tomc(EPP/SDS). 10,5 milijarde evrov, kolikor bo dobila Slovenija, je veliko več od pričakovanega. "Čestitke Janezu Janši za vzdržljivost, modrost, pogum in dobro izpeljana pogajanja. Izkupiček je najboljši doslej," je dodala na Twitterju. Slovenski pogajalski ekipi pod vodstvom premierja je na tem družbenem omrežju čestital tudi evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS). To, da so Sloveniji izpogajali 10,5 milijarde evrov, je označil za odličen uspeh.

Ljudmila Novak (EPP/NSi) je izrazila zadovoljstvo, da se je meja predvidenega denarja za Slovenijo povišala na 10,5 milijarde evrov. A je ob tem nujno poudariti, da tega denarja ne bo, če vlada ne bo uspela pripraviti konkretnih projektov ali programov, ki bodo ta izplačila upravičila, je opozorila. Novakova je tudi zadovoljna, da je Evropski svet "kljub pritiskom Poljske in Madžarske" uspel v dogovor zapisati tudi točko o vladavini prava kot temeljni vrednoti EU. "Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin," je poudarila.

Ljudmila Novak

Franc Bogovič (EPP/SLS) je v odzivu na Twitterju čestital pogajalcem za povečanje kohezijskih sredstev in za to, da bo evropska sredstva dobila tudi Zahodna Slovenijo. "Zdaj smo pa na vrsti mi, da smo operativni in da ta denar tudi uspešno počrpamo," je tvitnil.

"Zgodovinski dogovor evropskih voditeljev" je pozdravila tudi Tanja Fajon (S&D/SD), saj omogoča nujno okrevanje Evrope po pandemiji. Obžaluje pa, da voditelji tudi zaradi blokade Madžarske in Poljske ter podpore zaveznic, tudi Slovenije, niso dosegli soglasja, da bi v prihodnje črpanje evropskih sredstev neposredno pogojevali s spoštovanjem vladavine prava in z zavezanostjo skupnim evropskim vrednotam. "Bojim se, da to lahko vodi v razkroj temeljev unije," je poudarila. Dogovor je po njenem dober za Slovenijo, a žal ostaja tudi grenak priokus, saj bo manj sredstev za doseganje podnebnih ciljev, znanost, raziskave in inovacije ter zdravstvo. To ne bo zagotavljalo tistega razvojnega premika k zeleni, pravični in inovativni Evropi, na katerega smo upali, so navedli v njeni pisarni.

