Slovenski gasilci imajo prošnjo

Niso pa samo izobraževanja tista, ki so bila odpovedana. Odpovedana so bila vsa tekmovanja, druženja in prireditve, ki so tradicionalnega pomena in s katerimi društva zbiramo sredstva za nakup nove gasilske zaščitne in reševalne opreme. Posledično imajo določena društva tudi do 70 % primanjkljaja lastno zbranih sredstev, kar lahko povzroči hujše posledice v letu 2021 pri osnovnem delovanju društev. Društva trenutno še imajo osnovne finančne pogoje za delovanje, ampak nujna nova oprema in potrebna menjava stare opreme se ne odvija po planih, saj za to ni sredstev. V kolikor se finančna situacija ne izboljša, se lahko pripeti, da nekatera društva ne bodo mogla normalno delovati.

Pred nami so novoletni prazniki, ko v običajnih razmerah gasilci obiščejo občane s koledarji in so posledično deležni prispevkov in donacij, ki so pomemben del prihodka za društva. Vendar to v tem letu – glede na epidemiološko sliko – ne bo mogoče, kot je to bilo do sedaj. Ob upoštevanju vseh navodil NIJZ obiski s koledarji na domu zaradi preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa niso priporočljivi. Smo pa na Gasilski zvezi Slovenije v sodelovanju s podjetjem Kovanček Group in njihovo platformo E-Donacije pripravilimožnost doniranjabrez lastnega vložka donatorja in to kar od doma.