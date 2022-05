Vedno prvi tam, kjer jih najbolj potrebujemo – srčni, altruistični, požrtvovalni – to so naši gasilci, ki jim na svetu ni para. Na zadnjem gasilskem tekmovanju so to dokazali z zmago in tudi uradno postali svetovni prvaki, ovenčali pa so se tudi z naslovom najboljšega poveljnika na svetu. Zdaj se, da bi lovoriko ubranili, pospešeno pripravljajo na naslednjo veliko preizkušnjo, olimpijado, ki bo letos v Sloveniji, v Celju, kamor bo prišlo okrog 3000 gasilcev iz 25. držav.