Slovenski gasilci v Alabami pometli s konkurenco in postali svetovni prvaki

Naši gasilci se pri svojem delu dnevno izkažejo za junake, zdaj pa se z najtežjega gasilskega tekmovanja v ZDA domov vračajo kot svetovni prvaki, v kategoriji relay pa tudi kot svetovni podprvaki. Imamo tudi najboljšega poveljnika na svetu, in sicer Gregorja Stanonika iz PGD Gorenja vas, poleg tega pa še vrsto drugih vrhunskih rezultatov.

V ameriški Alabami, v Montgomeryju, je potekalo najtežje gasilsko tekmovanje na svetu, Firefighter Combat Challenge, ki je trajalo šest dni. Sodelovalo je 500 tekmovalcev iz 15 držav.

The Firefighter Combat Challenge (Gasilski bojni izziv) je tekmovanje, na katerem gasilci pokažejo svojo pripravljenost in moč, ki je potrebna za to delo. Tekmujejo oblečeni v vso potrebno zaščitno opremo in se preizkusijo v različnih nalogah, med drugim v teku na vrh petnadstropne stavbe, prenosu ponesrečenca (skoraj 80-kilogramske lutke), prenašanju težkih cevi in natančnem usmerjanju vodnega curka. Pri tem tekmujejo sami s sabo, nasprotniki in s časom.

Operativna člana PGD Moste, kjer je ob vrnitvi v domovino tudi potekal sprejem vseh naših tekmovalcev, Žan Koncilija inGal Zevnik, sta si ob prihodu ogledala tekmovalni poligon ter lokalno gasilsko postajo, potem pa ju je čakalo posamično tekmovanje, so sproti poročali na spletni strani gasilskega društva. Njun cilj je bil, da dosežeta čas pod 1:40, in tako prideta v klub Lion’s Den. Žan je že na prvi tekmovalni dan dosegel čas 1:37:96 in dosegel skupno 50. mesto, Gal pa je s časom 1:49:37 dosegel 105. mesto. V tekmovanju dvojic, ki je potekalo naslednji dan, sta osvojila skupno 16. mesto s časom 1:20:19.

S-GARD Team Slovenija, v katerem so biliDomen Pavlič (PGD Begunje), Patrik Štefelin (PGD Begunje), Sebastjan Vovko (PGD Stara Cerkev), Koncilija in Zevnik(PGD Moste), Amer Cosič (GE Nova Gorica) ter njihov hrvaški kolega Boris Nedanovič(DVD Sveta Nedelja), je osvojila drugo mesto v kategoriji relay, kar pomeni, da so postali svetovni podprvaki. V izredno težkih in mokrih razmerah so prvo mesto zgrešili le za slabo sekundo. Na tretjem mestu je prav tako pristala slovenska ekipa, ki so jo sestavljaliGregor Stanonik(PGD Gorenja vas), Anže Habjan(GRE Fraport Slovenija), Igor Pasič (PGD Radovljica) in Miha Pintar (PGD Duplje).

FOTO: Miro Majcen