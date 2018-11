Slovenski gasilci v Kaliforniji pometli s konkurenco

Slovenski prostovoljni gasilci se ob vsaki naravni katastrofi izkažejo za junake, zdaj pa so postali tudi svetovni prvaki. Gregor Stanonik in Anže Habjan sta na svetovnem prvenstvu v Kaliforniji pometla s konkurenco z vsega sveta in bila v dvojicah najboljša od več kot 400 tekmovalcev. Dosežek, za katerega sta garala 10 let, je oplemenitil tudi njun mlajši kolega Patrik Štefelin.