Slovenski gimnazijci spet med svetovno debatersko elito

Debatna ekipa Gimnazije Bežigrad (Reja Debevc, Filip Korošec, Filip Gavranovič pod mentorstvom Mihe Andriča) je pretekli teden v napetem finalu osvojila prvo mesto na mednarodnem debatnem turnirju 'Winter Holidays Open' v Zagrebu, ki je največji debatni turnir v Evropi in drugi največji debatni turnir na svetu, na njem pa poleg šolskih ekip nastopajo tudi nacionalne debatne reprezentance. Reja Debec, Filip Korošec in Filip Gavranovič so osvojili prvo mesto. Gimnazija Bežigrad je v veliki finalni debati premagala nacionalno reprezentanco ZDA in je tako že drugič po letu 2016 postala zmagovalka tega prestižnega tekmovanja. Mednarodni debatni turnir Mednarodnega turnirja v Zagrebu so se poleg ekipe Bežigrada udeležili tudi debaterji Gimnazije Poljane, II. Gimnazije Maribor, Gimnazije Celje Center, GESŠ Trbovlje in drugi. Teme, o katerih je 450 dijakov in dijakinj iz 22 držav debatiralo v Zagrebu, so povezane z družbeno neenakostjo, okoljsko problematiko in reformami izobraževanja. Mednarodni debatni turnir Nacionalni debatni program v Sloveniji je mednarodno dobro priznan in zelo uspešen, Bežigrajski debatni program pa se je v zadnjih petih letih uveljavil kot eden rezultatsko najuspešnejših šolskih debatnih programov v Evropi.