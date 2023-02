Na Ptuju je že dva tedna vrhunec pustnega rajanja. V domačem kraju kurentov so za petkovo zabavo skrbeli Magnifico, člani skupine Rok'n'Band in številne pustne maske. Petkov večer je bil za prestolnico kurentovanja pravzaprav samo ogrevanje pred pustno soboto, ko so obiskovalci in nastopajoči letnico dvignili še višje. Vse skupaj so nadzirale tudi uradne osebe, od specialnih policistov do šerifov.

