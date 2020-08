Slovenski gostje z boni rešili turistično sezono: rekordno 'vavčer poletje'

15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja in italijanski ferragosto, je čas, ko turistični delavci prvič potegnejo črto pod tekočo sezono. In ta je letos veliko bolj sladka, kot so številni pričakovali. Še pred začetkom turistične sezone so vsi govorili, da bo to 'covid' sezona, a na koncu se je izkazalo, da je bolj kot ne 'vavčer' sezona.

Turistična sezona pa je drugačna tudi za goste. Za nekatere je boljša, za tiste, ki so morda računali na zabave, pa nekoliko slabša. Ostaja pa dejstvo, da so sezono na Obali z boni rešili prav domači gostje. To priznava tudi hotelir in gostinec Mate Matjaž iz hotela Tomi, ki letos beleži rekordne rezultate. "Namesto da bi bila sezona polomije, je sezona uspeha. Če bi me nekdo vprašal, podpišem tudi naslednje leto za tako zasedenost," pravi.

In tudi za tako strukturo gostov. Čeprav nekateri pravijo, da so Slovenci slabi potrošniki, sam nima takšnega občutka. Pravi, da so nekateri dvignili cene in s tem morda celo odgnali kakšnega tujega gosta. Zato so res, na vseh ravneh, sezono rešili domačini. "Nekateri so si privoščili tudi zelo ekstremne cene glede na to, kar ponujamo."

"Včasih smo imeli 80 odstotkov gostov iz tujine, danes pa imamo 80 odstotkov domačih gostov,"se strinja Hari Ambrožič iz Tenis centra Bernardini. Pravi, da domači gostje, zanimivo, tenis igrajo več kot tujci. Zato že razmišljajo tem, kako te goste ohraniti."Zdaj je prišlo v Portorož veliko novih strank iz vse Slovenije, ki prej niso nikoli hodili v Portorož, zato je to tudi priložnost za nas, da se nam ti gostje vrnejo," pravi.

A prvi izziv bo že jesen. Če bo vreme služilo, mnogi računajo na podaljšanje sezone v september in oktober.