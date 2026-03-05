Slovenski harmonikarji gredo v boj s Kitajci

Slovenci pravimo, da smo narod harmonikarjev. Ko kdo raztegne meh, marsikomu zaigra srce. V Velenju bodo maja poskušali pokazati, kako radi imamo ta inštrument, in v Slovenijo pripeljati kar dva svetovna rekorda. Kot pravi idejni oče projekta Robert Goter, bodo skušali harmonikarji pokazati tudi, da nas je, ko raztegnemo meh, več kot Kitajcev.