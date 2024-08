Slovenski helikopter še tretjič na pomoč pri gašenju požarov v Severni Makedoniji

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Republiki Severni Makedoniji v boju proti obsežnim gozdnim požarom zagotovi pomoč helikopterja cougar Slovenske vojske. Kot je dodalo ministrstvo za obrambo, bodo poleg helikopterja v Severno Makedonijo napotili še šest pripadnikov Slovenske vojske in dva pripadnika Uprave za zaščito in reševanje.

Slovenija se je tako v zadnjem mesecu klicu na pomoč Severne Makedonije prek mehanizma EU na področju civilne zaščite odzvala že tretjič. Ekipe Slovenske vojske in Uprave za zaščito in reševanje ter slovenske policije so v Severni Makedoniji pomagale že od 16. do 20. julija in od 1. do 5. avgusta, ko so ravno tako na pomoč napotile helikopter.

Severna Makedonija se že dlje časa spopada z obsežnimi gozdnimi požari, ki povzročajo veliko škodo, zabeležili pa so tudi smrtne žrtve. Makedonska vlada je zaradi požarov sredi julija za 30 dni razglasila krizne razmere ter zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Vlada je danes sprejela tudi odločitev, da bo Slovenija Črni gori nudila vojaško pomoč v obliki logistične podporo in zagotovitvi letalskega prevoza materialnih sredstev. Sodelovanje med državama na obrambnem področju poteka na podlagi sporazuma med obema vladama ter sporazuma med ministrstvoma obeh držav o vojaško tehničnem sodelovanju, so sporočili.