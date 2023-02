Slovenski heroji na poti domov

Slovenska ekipa reševalcev s psi je pomagala pri iskanju preživelih v izjemno težkih posledicah silovitih potresov v Turčiji. Kot so že povedali, so bile razmere na terenu, kjer so pomagali, zelo zahtevne, eden od reševalnih psov pa se je poškodoval. Danes se vračajo iz Turčije.

Slovenska ekipa je v Turčiji delovala v okviru mehanizma EU za civilno zaščito, tja so se odpravili v sredo. In rešili so marsikatero življenje, že prvi dan so denimo rešili štiri ljudi. Kot smo poročali, je slovenski reševalec Marko Bručan sporočil, da so skupaj z madžarsko ekipo izpod ruševin uspešno rešili leto in pol starega dečka in njegovo mamo. Prav tako so rešili dedka in vnuka.