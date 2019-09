Slovenski hotelirji: Zaradi odpovedi letov dnevno izgubljamo tisoče evrov

Minuli konec tedna so se odpovedi Adrijinih letov vrstile ena za drugo. Nekateri zmedeni potniki so ostali v Ljubljani, drugi v Ljubljano niso mogli. Tako izkušnjo je imel tudi Miha Rekar. Iz Züricha bi moral leteti v Ljubljano. Čeprav so mu v Adrii zatrdili, da bo let izveden, je raje zaupal svojemu instinktu."Čeprav je pisalo vse ’on time’, sem vseeno za vsak slučaj potem kupil novo karto, brez Adrie, v Amsterdam in iz Amsterdama v Benetke," je pojasnil Rekar in dodal, da si je s tem pot podaljšal za šest ur, podražil pa za dvesto evrov. "Potem sem pa videl, ko sem pristal v Benetkah, da je bil let odpovedan tudi v soboto." Tega naj bi ukinili le uro pred letom, do danes pa od Adrie še ni prejel nobenega opravičila. Danes dopoldne so bile sicer kljub kaosu prejšnjega tedna pred prijavnimi okenci dolge vrste potnikov, čakajočih na svoj let. Je pa bilo na letališču precej manj zmede kot pred nekaj dnevi. Letala letijo, nekatera imajo sicer zamudo, tam do trideset minut, a zaenkrat večjih težav ni.