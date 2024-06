Slovenski, hrvaški in italijanski minister za bolj proaktivno politiko držav v regiji

Minister Boštjan Poklukar je bil s kolegoma Davorjem Božinovićem in Matteom Piantedosijem optimističen glede začasnega ponovnega nadzora na notranji schengenski meji in poudaril, da bodo kmalu prišli do skupine rešitve. "V prihodnje ne pričakujemo težav za obmejno prebivalstvo in gospodarstvo, tudi v turističnih sezoni bo delovanje na mejah normalno, res bo kakšna minuta zastoja zaradi samih kontrol, vendar želimo imeti normalno delovanje," je dodal. Slovenija je od lani, ko je bil uveden nadzor na notranji meji, preprečila vstop 1800 osebam, vendar še vedno na ozemlju EU ostaja mnogo oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop.

Glede vizumske politike na Zahodnem Balkanu rešitev še ni tako blizu. "Dogaja se nam namreč, da v države Zahodnega Balkana vstopajo državljani tretjih držav kot turisti, potem pa nezakonito prečkajo meje EU in odidejo na ta način v ciljne države," je poudaril Poklukar. Vračanje državljanov pa ostaja strateško vprašanje.

Ministri so se strinjali tudi za bolj proaktivno skupno politiko držav v regiji Zahodnega Balkana, Slovenija pa je v tem duhu predlagala Brdo proces. Obenem je Poklukar povedal, da Slovenija podpira prizadevanja Italije v formatu G7 na področju notranjih zadev, ki se nanašajo na boj proti globalnemu kriminalu in tihotapskim kriminalnim družbam. V državi smo namreč zabeležili 18.500 nezakonitih prehodov državne meje, slovenska policija pa je prijela več kot 300 tihotapcev.

"Vesel sem, da se je Italija pridružila operativni delovni skupini Zebra, ki deluje na Hrvaškem v okviru Evropskega policijskega urada (Europol)," je dejal Poklukar. "Verjamem, da bomo še bolj učinkoviti v boju proti organizatorjem tihotapskih združb."

Dvostranski pogovori med Poklukarjem in Piantedosijem

Po srečanju ministrov sta se Poklukar in Piantedosi sestala še na dvostranskih pogovorih v Kobaridu, kjer sta glede na sporočilo notranjega ministrstva potrdila, da sta Italija in Slovenija prijateljski državi, sodelovanje med ministrstvoma in policijama pa je uspešno. Dogovorila sta se za dodatno krepitev policijskega sodelovanja.

S krajšo slovesnostjo in polaganjem vencev na Italijanski kostnici nad Kobaridom sta se poklonila italijanskim vojakom, padlim v prvi svetovni vojni, zatem pa si ogledala muzej prve svetovne vojne v Kobaridu.

"Gre za dve zgodovinsko izjemno pomembni dediščini, ki nas vedno znova opominjata na krutost vojn, žrtve in opustošenja, ki ostanejo za njimi. Zato današnjega miru, svobode in varnosti ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, ampak se moramo zahvaliti vsem junakinjam in junakom, ki so nas pripeljali do svobode," je dejal Poklukar. Dodal je, da pietetna slovesnost nosi simbolno sporočilo miru in sožitja med državama.