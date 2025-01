Slovenski in hrvaški policisti so si na mostu segli v roke

Že 32. leto zapored so se na mostu čez Muro v Petišovcih srečali slovenski in hrvaški policisti ter predstavniki lokalnih skupnosti. Na prednovoletnih srečanjih so sprva metali policijske kape v reko Muro, ta tradicija se je začela, ko je veter odpihnil kapo slovenskemu policistu, ki je s hrvaškim kolegom stal na mostu. Policijskih kap v Muro danes ne mečejo več, ohranjajo pa bistvo srečanja – prijateljstvo in dobro sodelovanje med državama.