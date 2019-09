Pahor in indijski predsednik izpostavila dobre odnose in prijateljstvo med državama

Ob prvem uradnem obisku najvišjega predstavnika Indije v Sloveniji je Borut Pahor izpostavil, da je Indija ob tem, da je ena največjih držav na svetu, tudi najštevilčnejša demokracija, kjer veljata vladavina prava in skrb za človekove pravice ter kot taka predstavlja zgled drugim. Indijskemu predsedniku Ramu Nathu Kovindi je čestital ob velikih dosežkih Indije v 70 letih neodvisnosti na področju demokracije, pa tudi gospodarstva in kulture, ki jim je bil tudi sam priča na svojem uradnem obisku v Indiji kot premier leta 2011.

Predsednika sta pregledala dvostransko in večstransko sodelovanje med državama, pri tem pa po besedah Pahorja potrdila pripadnost multilaterizmu - ki sicer potrebuje predvidljive spremembe - kot tistem,"ki predstavlja neko varno okolje za človeštvo, da lahko v njem rešuje najbolj občutljive in tudi najbolj pomembne izzive, ki so pred njim - od podnebnih sprememb do terorizma in drugih".

Posebej sta se posvetila vprašanju terorizma

Vprašanju terorizma sta se še posebej posvetila, pri čemer sta na štiri oči izmenjala tudi poglede na razmere v Kašmirju. Kovinda je pri tem izpostavil poseben pomen, ki ga ima za Indijo boj proti čezmejnemu terorizmu. Terorizem je označil za enega največjih sodobnih izzivov človeštva, s Pahorjem pa sta se strinjala, da bi za njegovo uničenje moral svet združiti moči.

Indijski predsednik je izpostavil zgodovinske vezi med Indijo in Slovenijo, ki temeljijo na skupnih kulturnih točkah in skupnih demokratičnih vrednotah. Dodal je, da sta se s slovenskim predsednikom dogovorila, da dodatno okrepita medsebojne vezi in globalno partnerstvo.

Predsednika sta v izjavah po srečanju izpostavila tudi pomen krepitve gospodarskih odnosov med državama, pri čemer je Pahor povedal, da gospodarska menjava znaša okoli pol milijarde evrov in beleži 30-odstotno rast. Pri tem je izpostavil pomen tega, da državi, čeprav sta oddaljeni in geografsko različno veliki, najdeta interes za gospodarsko sodelovanje.

Indijskega predsednika spremlja gospodarska delegacija predstavnikov 20 podjetij, ki se bodo popoldne udeležili slovensko-indijskega gospodarskega foruma. Udeležence bosta nagovorila tudi oba predsednika, odprla pa bosta tudi klopco prijateljstva, ki simbolizira dobro sodelovanje.

Kovind izrazil presenečenje nad tehnološkim napredkom Slovenije

Kovind je izrazil prijetno presenečenje nad tehnološkim napredkom Slovenije. Kot je dejal, pa cenijo tudi, da si je izborila ime na mednarodnem prizorišču in uspela ohraniti jezik in kulturo. Slovenijo je izpostavil kot pionirko pri ohranjanju okolja in gozdov. Zato meni, da lahko državi še okrepita gospodarsko sodelovanje.

Poudaril je, da bo Indija do leta 2025 imela več kot pet milijard prebivalcev, zato si želi sodelovanja s Slovenijo na področju znanosti, znanja in inovacij, zato da bi tudi s pomočjo Slovenije podprli hitro rast. Dejal je, da sta se s predsednikom zavezala, da bosta prinesla nov fokus in novo energijo gospodarskim vezem med državama.

Čestital Sloveniji, da je dosegla razglasitev mednarodnega dneva čebel

Ob robu obiska so vladi in gospodarske družbe ob navzočnosti predsednikov podpisale več dogovorov. Predstavniki vlad so podpisali program sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev za obdobje 2019-2024 in program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za obdobje 2020-2022. Slovenski inštitut za standardizacijo in Urad za indijske standarde pa sta podpisala program o tehničnem sodelovanju na področju standardizacije. Indijski predsednik je dejal, da bodo ti dogovori še okrepili kulturne in gospodarske vezi med državama, pri tem pa izpostavil pomen nadaljnje krepitve tudi sodelovanja na področju kulture.

Predsednik Indije, ki je ob začetku in na koncu svoje izjave navzoče pozdravil v slovenščini, bo dvodnevni uradni obisk sklenil v torek, ko bosta s soprogo obiskala Bled. Kot je danes spomnil Pahor, sta ga obiskala tudi bivša indijska premierja Nehru in Indira Gandhi, kar poglablja zgodovinske vezi med državama, ki segajo tudi v čas pred neodvisnostjo Slovenije.

Izpostavil je še veliko moralno avtoriteto Mahatme Gandhija v Sloveniji, državnika, ki je lahko navdih svetovnim voditeljem ,ter njegov pomen za človeštvo. Indija letos praznuje 150-obletnico njegovega rojstva. Kovinda je izrazil hvaležnost, da Slovenija neguje njegovo dediščino in se zahvalil za to, da bodo v Sloveniji ta mesec ob tej priložnosti izdali poštno znamko. Čestital je tudi Sloveniji, da je dosegla razglasitev mednarodnega dneva čebel, ki jo je podprl tudi New Delhi.

Indijski predsednik ima danes na programu tudi srečanji s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom.