Sodelovanje obmejnih gasilcev: za boljšo varnost prebivalcev in narave

Slovenski in italijanski gasilci so v okviru izvajanja evropskega projekta CROSSIT SAFER podpisali sporazum o sodelovanju na obmejnem območju, je na Twitterju sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Namen sporazuma je učinkovitejše ukrepanje ob hitrih reševalnih intervencijah na obmejnih območjih.

Direktor javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote Nova Gorica Aleš Markočič verjame, da sporazum prinaša hitro, uspešno in natančno posredovanje, ki bo varnejše za prebivalce in naravo. Namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič je izpostavil glavni namen sporazuma, ki je učinkovitejše ukrepanje ob nesrečah na obmejnem območju. "Zaradi uspešnega projekta CROSSIT SAFER bomo odprli njegovo predvideno nadaljevanje," je še dodal. Na slovenski strani je sporazum podpisalo pet direktorjev poklicnih gasilskih enot oz. zavodov in 18 županov slovenskih obmejnih občin, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.