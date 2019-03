Radikalizirani posamezniki iz Slovenije

V Bužimu pri Bihaću je posestvo, kjer je vodja radikalnih islamistov Bilal Bosnić novačil Boštjana Skubica in Roka Žavbija za sirska bojišča. "Njegova vpletenost v moj odhod ni nikakršna. On nima pri tem nič," ga je septembra 2014 branil Žavbi, je pa priznal, da ga je srečal.

"Prihajal je na Jesenice in novačil te vehabije, kot jim pravimo v Bosni. Te nove muslimane," je novembra 2015 o Bosniću povedal Ekrem Šabić, oče v Siriji padlega borca iz BiH Nermina. Javno spodbujanje terorizma in novačenje borcev za skrajno džihadistično skupino Islamska država v Siriji in Iraku se je takrat brala obsodba Bosnića. "On pošlje tja vse (vso družino), da ni nobenih prič zoper njega," pa je razlagal Šabić.



Ravno na Jesenicah naj bi Žavbi zapadel v nevarno družbo sumljivih posameznikov iz kroga verskih ekstremistov, pred dvema letoma so ga zaradi novačenja borcev obsodili in za zapahe poslali Italijani.

In pozor – prav v Italiji je šest let pred tem nastal naslednji posnetek: skupina posameznikov, zbrana na obredu, v katerem v islam spreobrnejo italijanskega brata Jusifa. Obred je vodil Bosnić, ob njem pa Matevž Mustafa Cvetkovič – že tretji Slovenec v tej zgodbi. "Na moji desni sedi brat Mustafa, ki je pred desetimi meseci naredil tisto, kar bo danes naredil naš bodoči brat Jusif," je na posnetku zbrane nagovoril Bosnić. Matevž Mustafa Cvetkovič je odgovoril: "Ko sem sprejel islam, sploh nisem vedel, kaj sem naredil. Ampak vedel sem, da je Koran resnica. Nisem pa vedel, da je treba izvajati namaz (molitev), da je treba hoditi na džuno (molitev). A zdaj, po desetih mesecih, sem islam vzljubil."