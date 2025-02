Slovenski izdelovalec električnih polnilnic po švicarskem prevzemu v likvidacijo

Podjetje bi moralo postati vozlišče švicarske skupine za širitev rabe obnovljivih virov energije za električno mobilnost. A že oktobra lani so v švicarski korporaciji sporočili, da bodo revidirali odločitev o smotrnosti poslovanja v regiji Evropa, Bližnji vzhod & Afrika (EMEA) in da se bodo bolj osredotočili na ZDA.

Ta teden pa so pri Landis+Gyr v objavi na svoji spletni strani zapisali, da se ne bodo več ukvarjali z izdelavo infrastrukture za električno polnjenje avtomobilov.

"Zaradi znatnih sprememb regulativnih in tržnih pogojev ter konkurenčnega pritiska na trgu polnjenja električnih vozil je zelo malo verjetno, da bo ta segment, ki ni del osnovne dejavnosti Landis+Gyr, dosegel ciljne stopnje rasti in bil dobičkonosen v bližnji prihodnosti. Zato se je upravni odbor odločil, da bo podjetje postopno ugasnilo in izstopilo s področja izdelave električnih polnilnic v regiji EMEA," so navedli.

Od 20-milijonskih prihodkov do izgub

Etrel sta leta 2016 ustanovila Miha Levstek in Borut Mehle. Podjetje je bilo na področju polnilne infrastrukture kmalu v svetovnem vrhu. Od 2016 do 2021 so prodajo povečali 25-kratno, leta 2022 so dobili tudi priznanje gazela osrednjeslovenske regije.

A v poslovnih letih 2022 in 2023 je družba kljub močni rasti prihodkov, ki so s 6,3 milijona evrov v poslovnem letu 2020 narasli na 20,2 milijona evrov v poslovnem letu 2023, začela kopičiti izgube. Med aprilom 2022 in aprilom 2023 je ta dosegla skoraj tri milijone evrov, leto za tem pa šest milijonov evrov

Podjetje je sicer v minulem poslovnem letu, ki se je zaključilo aprila lani, v povprečju zaposlovalo 163 ljudi, nazadnje pa 180.

Švicarji v Sloveniji pokrivali večino javnih električnih polnilnic

Družba Landis+Gyr EV Solutions je v Sloveniji pokrivala skoraj tri četrtine trga javnih polnilnic za električna vozila, skrbela je za zaledni program Petrolovih javnih polnilnic, del programa Gremo na elektriko in znamke Moon družbe Porsche Slovenija idr. Izdelovali pa so tudi domače stenske polnilnice, kakršne na primer med drugimi prodaja tudi Petrol.

Tako iz Petrola kot iz Elektra Ljubljana, ki bdi nad programom Gremo na elektriko, so sporočili, da težav z delovanjem njihove polnilne infrastrukture zaradi zaprtja nekdanjega Etrela ne bo.