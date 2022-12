Slovenski jezuiti podpirajo ponovno odprtje kanonskega postopka

"Ta primer, kot tudi drugi, nas je pretresel in razžalostil. Od nas zahteva razumevanje in sočustvovanje s trpljenjem vseh vpletenih v takšni ali drugačni obliki. Postavlja nas pred izziv, kako to bolečino spoštovati, hkrati pa vestno začeti postopke, ki jih zahteva civilno ali kanonično pravo," so v posebni izjavi Slovenske province Družbe Jezusove v primeru Marka Rupnika jezuiti v Sloveniji zapisali v nedeljo.

Vse, ki so sedaj ali v preteklosti doživeli spolno, psihično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali njihovih sodelavcev, so pozvali, naj se obrnejo na delegata za varovanje, jezuitskega predstojnika ali kateri koli drug ustrezni organ, vključno s Policijo. Dodajajo, da so tudi sami že pred nekaj meseci ustanovili ekipo žensk in moških z različnih področij in z različnim strokovnim znanjem ter izkušnjami pri obravnavi takšnih situacij.

Če bi opazili, da je prišlo do neustreznega spolnega obnašanja, spolnega napada ali katerega koli drugega kaznivega dejanja zoper otroka ali ranljivo odraslo osebo, očividce in žrtve pozivajo, naj svoje opažanje nemudoma posredujejo vodji apostolata, jezuitskemu delegatu za varovanje, jezuitskemu predstojniku ali kateremu koli drugemu ustreznemu organu, vključno s Policijo.

Marku Ivanu Rupniku očitajo psihične in fizične zlorabe več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola pred več desetletji. Omenjene obtožbe so bile vložene lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.