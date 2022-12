Slovenski jezuiti: Zoper Rupnika so uvedeni previdnostni ukrepi, ne sankcije

"V omenjenem obdobju je bilo na Policijo podanih nekaj sumov kaznivih dejanj spolnih zlorab, izvršenih zoper žrtve moškega in ženskega spola. Za večji del prijavljenih sumov kaznivih dejanj se je izkazalo, da so bile žrtve že odrasle osebe in so bila dejanja izvršena v preteklosti ter v večini primerov že zastarala ," so zapisali.

Kot so nam povedali, je bilo v letih 2019 in 2020 zaznanih nekaj sumov kaznivih dejanj spolnih zlorab, ki so jih bili osumljeni duhovniki katoliške cerkve, kar sovpada s pričetkom aktivnosti civilne iniciative dovolj.je in ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab slovenske škofovske konference.

Po razkritju italijanskega novinarja, da so bile proti znanemu slovenskemu jezuitskemu duhovniku, patru Marku Ivanu Rupniku , lani vložene obtožbe o domnevnih psihičnih in spolnih zlorabah, ki naj bi se dogajale tako v Italiji kot v Sloveniji, smo se z vprašanji obrnili na slovensko Policijo.

Če sam tega ne bi storil, bi jezuitska skupnost celotno zgodbo poskušala pomesti pod preprogo, je prepričan. "O tem se ne govori veliko. Ne toliko zaradi samega Rupnika, on je tu sicer poznan kot umetnik. Ampak lahko rečemo, da nima pomembnejše vloge. Je pa jezuit in zdi se, da je kot član jezuitske skupnosti bolj zaščiten," pravi Perfetti.

"Po moji prvi pritožbi mi ni pomagal nihče. Niti moja skupnost, niti tedanji ljubljanski nadškof, niti Rupnikov duhovni nadrejeni, s katerim sem govorila in mu poskušala razložiti, kaj se je zgodilo. Vsi po vrsti, tudi vodilni v jezuitskem redu, in vsi, ki so bili s tem seznanjeni, so se odločili, da bodo vse skupaj utišali," je izsek iz njenega pričevanja povzel italijanski novinar spletnega portala Silere non possum Felipe Perfetti , ki je prvi razkril obtožbe.

Uradna prijava proti Rupniku je sledila šele lani, na Dikasterij za verski nauk v Rimu. Ta je primer napotil na Družbo Jezusovo, kjer so sprožili preiskavo, v okviru katere so zaslišali devet domnevnih žrtev. Z delom pa končali letos oktobra, s kratkim zaključkom: da so obtožbe že zastarale. Kazenskega pregona tako ne bo, proti Rupniku, ki je za poslikavo kapele Odrešenikove matere prejel celo Prešernovo nagrado, so uvedli le nekaj ukrepov. "Sedaj ne sme opravljati spovedi, maševati v javnosti," je naštel italijanski novinar.

Tudi po slovenski zakonodaji bi sicer dejanja, izvršna v obdobju iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, že zastarala, pravijo na Policiji. V Slovenji je sicer prišlo do sprememb zakonodaje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v smislu podaljšanja zastaranja pregona takšnih kaznivih dejanj, in sicer z Zakonom o spremembi Kazenskega zakonika in z veljavnostjo z dne 11. 7. 2020. Takšne spremembe zakonodaje pa seveda ne veljajo za nazaj oziroma za dejanja, izvršena pred veljavnostjo zakona.

Provincial slovenskih jezuitov: Gre za previdnostne ukrepe in ne sankcije iz Vatikana

Iz Provincialata Družbe Jezusove so najprej podali le kratko sporočilo, "da so o zadevi obveščeni, a da Rupnik že 20 let ne živi v Sloveniji in da je zanj tako odgovoren delegat mednarodnih jezuitskih hiš v Rimu".

V torek pa je provincial slovenskih jezuitov Miran Žvanut o domnevnih zlorabah treh redovnic ljubljanske skupnosti Loyola podal izjavo za Radio Ognjišče. Kot je zapisal, "smo v zadnjih dneh lahko v različnih medijih zasledili članke o patru Marku Ivanu Rupniku. Žal kot vedno precej napihnjeno, tudi z veliko neresnic".

Potrdil je, da je Dikasterij za nauk vere leta 2021 prejel pritožbo zoper patra Rupnika in Družbo Jezusovo zaprosil za uvedbo predhodne preiskave primera. "To je pač normalna procedura. Pritožba ni prišla s strani redovnic, kar nekateri mediji lažno navajajo," je dodal.

Družba Jezusova je po besedah Žvanuta za preiskavo kot zunanjega preiskovalca imenovala redovnika iz drugega reda. Na pričanje je ta povabil več ljudi in končno poročilo predstavil Dikasteriju za nauk vere. Ta je ugotovil, da je obravnavana dejstva štel za zastarela in zato primer zaključil v začetku letošnjega oktobra.

V okviru predhodne preiskave pa so bili zoper patra Rupnika sprejeti previdnostni ukrepi, je povzel Žvanut. "Ponavljam, to so previdnostni ukrepi in nikakršne sankcije ali prepovedi s strani Vatikana, kar zasledimo v medijih. Previdnostni ukrepi so pač nekaj običajnega, ko pride do takšnih ali podobnih obtožb zoper redovnika," je pojasnil. Zoper njega torej niso uvedene nikakršne sankcije, temveč je dikasterij le obvestil Družbo Jezusovo, da je primer zastaral, je dodal.

Pater Rupnik že več kot 20 let živi izven Slovenije, zato Žvanut kot provincial ni neposredno vključen v to preiskavo. "Zanj je trenutno odgovoren delegat mednarodnih hiš v Rimu, ki pa me seveda obvešča o dogajanju in predvidevam, da me bo v primeru kakršnihkoli novih informacij tudi o tem obvestil," je še izjavil.

Ob tem je poudaril, da Družba Jezusova vsako pritožbo proti enemu od svojih članov vzame zelo resno, saj je njeno poslanstvo je sprava in iskanje resnice. "Verjamem, da bodo osebe, ki jim je zaupano reševanje tega primera, tudi prišle do resnice," je še zapisal.