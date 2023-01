Slovenski jezuiti žrtve patra Rupnika prosijo odpuščanja

Poudarili so tudi, da Rupnik vse od leta 1993 deluje v Rimu, zato je zanj neposredno odgovorno vodstvo jezuitskega reda v Rimu. Slovenski jezuiti tako "nimamo neposrednih informacij o postopkih zoper omenjenega sobrata, prav tako pa so omejene tudi naše možnosti ukrepanja".

Slovenski jezuiti so zapisali tudi, da sprejemajo "ogorčenost, jezo in razočaranje žrtev ter njihovih bližnjih," saj je jasno, da "kot provinca v preteklosti žrtvam nismo znali prisluhniti in ustrezno ukrepati, da bi zadeve razčistili in naredili konec trpljenju".

Kljub temu pa podpirajo, da se obtožbe zoper Rupnika raziščejo, vse žrtve pa pozivajo, naj sodelujejo v postopkih zoper storilce spolnih zlorab. Dodali so, da se zavedajo težavnosti in dolgotrajnosti sodnih procesov, če pa žrtve ne bi želele spregovoriti javno, pa lahko prijavo oddajo neposredno pristojnim institucijam.

Ob tem so zapisali še, da so zavezani podpori žrtvam in vsem oškodovanim ter sodelovanju s pristojnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini glede tega in drugih primerov zlorab iz njihovih vrst, prav tako pa sprejemajo javne in zasebne predloge glede nadaljnjih korakov.

Vatikan je sprejel ukrepe proti Rupniku

Pater Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola. Obtožbe zoper patra so bile vložene lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.

Vatikan je sprejel ukrepe proti Rupniku, sicer priznanemu sakralnemu umetniku. Že leta 2019 ga je začasno izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. Kot je potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa, pa so ukrep ekskomunikacije kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.