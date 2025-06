Slovenski junaki na Giro d'Italia in legendarne etape, ki so zaznamovale kolesarstvo

Od zmage Mezgeca in Rogliča do dominacije Pogačarja – slovenski kolesarji krojijo vrh Gira. Preberite več o slovenskih kolesarskih uspehih in petih najbolj legendarnih etapah v zgodovini dirke.

Luka Mezgec kot del ekipe Giant Shimano ob etapni zmagi na Giru leta 2014. FOTO: EPA icon-expand

Slovenci že vrsto let pišemo zgodovino na Dirki po Italiji. Leta 2023 je Primož Roglič z nepozabno vožnjo na gorskem kronometru osvojil rožnato majico, leto kasneje pa je Tadej Pogačar z izjemno predstavo zmagal kar z desetimi minutami prednosti.

Zmaga Tadeja Pogačarja na Giro d’Italia leta 2024. FOTO: EPA icon-expand

Poleg slovenskih uspehov je Giro skozi svojo več kot stoletno tradicijo postregel z neštetimi epskimi zgodbami. Predstavljamo 5 legendarnih etap, ki so se zapisale v zgodovino kolesarstva:

1. Gavia in snežni metež – 14. etapa (1988)

Etapo čez 2621 m visoki prelaz Gavia je zaznamovala snežna nevihta, ki je kolesarje pahnila na rob obupa – mnogi so se ustavili, jokali od mraza in izčrpanosti. V ospredju sta kljubovala le Andy Hampsten in Erik Breukink. Nizozemec je dobil etapo, Hampsten pa prevzel rožnato majico in postal prvi Američan z zmago na Giru.

2. Stelvio in konec prijateljstva – 20. etapa (1953)

Na vzponu Stelvio je Fausto Coppi prelomil dogovor s prijateljem in tekmecem Hugom Kobletom, saj sta se dogovorila, da se na klancu ne bosta napadla. S silovitim pospeškom je napadel, etapo dobil z več kot tremi minutami prednosti ter oblekel rožnato majico. Koblet mu izdaje ni nikoli oprostil – njuno prijateljstvo se je tisti dan končalo.

3. Coppi proti Bartaliju – 17. etapa (1949)

Na 254 km dolgi etapi Cuneo–Pinerolo je Fausto Coppi že na prvem prelazu napadel in odpeljal 190 km dolg solo pobeg. Bartali ga ni uspel ujeti in v cilj je zaostal 12 minut. Coppi je oblekel rožnato majico in tlakoval pot do skupne zmage. Etapa ostaja simbol njegove nadčloveške moči in legendarnega rivalstva, ki je delilo Italijo po vojni.

4. Pantanijev vzpon na Oropo – 15. etapa (1999)

Marco Pantani je na Giru 1999 prikazal enega najbolj neverjetnih povratkov. 15. etapa se je končala z vzponom na svetišče Oropa, tik pred začetkom klanca pa je Pantaniju ponagajalo kolo – zaradi okvare je zaostal za glavnino za skoraj pol minute. Namesto obupa je ostal miren: hitro je odpravil težavo in nato na strmih serpentinah Orope uprizoril pravi šov. Enega za drugim je dohiteval in prehiteval tekmece, ki so pred njim bežali v klanec. Ko je švignil mimo Laurenta Jalaberta, je ta kasneje dejal: "Če se mu ne bi umaknil, bi me Pantani preprosto povozil." Pantani je s silovitim ritmom ugnal vse in slavil etapno zmago na vrhu Orope.

Marco Pantani med solo napadom na 15. etapi 1999. FOTO: Giro d’Italia icon-expand

5. Cadel Evans in blatna Strade Bianche – 7. etapa (2010)

Tudi novejša zgodovina Gira ima svoje epske prizore. Na 7. etapi Gira 2010 so kolesarji vozili po sloviti Strade Bianche – belih makadamskih cestah Toskane. Zaradi celodnevnega naliva so se bele ceste spremenile v pravo blatno drsalnico. A niti usodno spolzka podlaga niti zemeljski plaz na progi niso ustavili boja za zmago. Avstralec Cadel Evans, takrat aktualni svetovni prvak, je v zaključnem sprintu v mestu Montalcino premagal konkurente in dobil etapo, čeprav je bil od glave do pet prekrit z blatom – njegova mavrična majica se je komaj še razločila izpod debelih slojev umazanije.

Cadel Evans po zmagi na blatni etapi. FOTO: Canadian Cyclist icon-expand

Zanimivost: Zakaj je na Giru zmagovalna majica rožnata?

Rožnata majica vodilnega, znana kot Maglia Rosa, je simbol Dirke po Italiji že od leta 1931, ko jo je uvedel italijanski športni časopis La Gazzetta dello Sport – pobudnik in dolgoletni organizator dirke. Barva majice izhaja neposredno iz barve papirja, na katerem je bil časopis tiskan: rožnatega. Od takrat naprej je ta ikonični dres postal ena najbolj prepoznavnih in cenjenih trofej v kolesarstvu, sanje vsakega kolesarja, ki nastopi na Giru.

Prva slovenska zmaga na Giro d'Italia

Slovenska zgodba na Giru se je začela pisati leta 2014, ko je Luka Mezgec v Trstu kot član ekipe Giant-Shimano osvojil prvo etapno zmago za Slovenijo. To ni bil le zgodovinski trenutek za razvoj našega kolesarstva, temveč tudi dokaz izjemne kakovosti koles Giant – blagovne znamke, ki že desetletja postavlja standarde v industriji.

Giant Propel, ekipa Jayco Alula v sezoni 2025. FOTO: Jayco Alula icon-expand

