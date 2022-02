Zlato in bron že za vratom Bogatajeve in Križnarjeve

V Pekingu sta naši olimpijski junakinji Urša Bogataj in Nika Križnar že prejeli zlato in bronasto medaljo. Zvoki Zdravljice so tako prvič letos zadoneli v Pekingu in pospremili zgodovinski uspeh za slovenske ženske skoke v Sloveniji. Slovenki sta čustveno prisluhnili Zdravljici v njuno čast. Prvič se je zgodilo, da je bil več kot en slovenski športnik ali športnica na olimpijskem odru za zmagovalce na isti tekmi.

Bogatajeva je po Tini Maze postala prva Slovenka z zlato kolajno na ZOI, kjer ima Slovenija po zaslugi Križnarjeve zdaj 13 bronastih odličij. Število medalj v smučarskih skokih se je povzpelo na pet.

Spomnimo