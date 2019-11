'Slovenski kip svobode' išče novo mesto pod soncem

Kip lesenega Donalda Trumpa ali slovenski kip svobode, kot so ga poimenovali ustvarjalci, je pred dvema mesecema preplavil svetovne medije in postal prava turistična znamenitost, kar potrdi tudi eden izmed domačinov: ''Iz hotelov so hodili na oglede Američani in Nemci.'' O njem sta poročala celo ameriški Washington Post in britanskiBBC, s prvim novembrom pa je moral, zaradi odločitve lastnika zemljišča, drugam, menda tudi zato, ker je Trumpova podoba vaščane pošteno jezila.

Med domačini zato večjega razočaranja nad odločitvijo njihovega sovaščana ni videti: ''Nihče ni bil navdušen nad njim,''povedo. Je pa razočaranje precejšnje na strani ustvarjalcev, ki so celo prejemali klice, naj skulpturo raje zažgejo, pravijo. Svojo srečo so vseeno poskusili s kampanjo na platformi Kickstarter, s katero so želeli zbrati potrebnih 20.000 evrov za odkup zemljišča, a so od želenih tisočakov zbrali le 400 evrov. Tako zdaj svojo končno usodo osemmetrska skulptura čaka na bližnjem travniku, kjer nikogar ne moti. Če ne drugega, je Trumpov kip Sela ponesel v svet, pravijo domačini: ''Nekaj posebnega, nekaj zanimivega, saj drugega tako ali tako ni. Cerkev, gasilni dom pa mi.''