'Slovenski kip svobode' so še pred slavnostno otvoritvijo poškodovali vandali

V bližini Kamnika, natančneje na Selah pri Kamniku, so avgusta postavili osemmetrski kip, ki predstavlja ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Avtor Tomaž Schlegl, ki stoji za skulpturo, je povedal, da gre za provokacijo in opozorilo, da svet vedno bolj preplavlja populizem. Schlegl je povedal, da je bil prvoten plan, da kip zažgejo, a so si premislili, ko je privabil toliko pozornosti.

Že po treh mesecih je moral ’Trump’ poiskati nov dom, saj se je tako odločil lastnik zemljišča, na katerem je stal. Domačini ga niso posebej dolgo objokovali, čeprav je postal prava turistična znamenitost, o njem pa sta poročala britanski BBCin ameriški Washington Post.

Z odprtimi rokami so ’slovenski kip svobode’, kot so ga poimenovali nekateri, sprejeli v občini Moravče. Župan Milan Balažic je namreč prepričan, da bo to privabilo turiste, zato so mu z veseljem ponudili dom. A očitno to nekomu ni najbolj po godu, saj so z občine sporočili, da je bila skulptura "ponoči v vandalskem mazaškem napadu poškodovana". Kljub temu slavnostna otvoritev ne odpade, so odločni na občini.

Novi prebivalec Moravč sicer ni edini kip, ki se norčuje iz najslavnejšega slovenskega zeta. Leta 2016 so se v petih ameriških mestih pojavili kipi golega Trumpa, eden od njih je bil na dražbi prodan za 20.000 dolarjev. Junija letos so v Londonu postavili robotski kip, ki sedi na zlati straniščni školjki, spušča vetrove in medtem tvita. Postavljen je bil v znak protesta ob predsednikovem obisku v Veliki Britaniji.