Slovenski kmetje dobili rešitev, ki jih je le nekaj v Evropi

Vrlina slovenskih kmetovalcev je, da se v takšnih situacijah hitro iznajdejo in odpravijo manjše okvare kar sami. A z več kot 40.000 različnih modelov traktorjev in še večjega števila različnih kmetijskih strojev je nakup pravilnega rezervnega dela vse prej kot enostavna.

Granevo Shop – prebojna rešitev za kmetijstvo

Mlado slovensko podjetje Granevo d.o.o. je prepoznalo to težavo in se lotilo razvoja ene največjih spletnih trgovin za kmetijstvo v Evropi. Pred enim mesecem so na slovenskem trgu lansirali spletno trgovino Granevo Shop, ki kmetom omogoča enostaven in hiter dostop do široke ponudbe kmetijskih izdelkov.