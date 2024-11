Slovenski knjižni sejem do nedelje odpira vrata za obiskovalce

Na letošnjem sejmu, ki se razprostira na 5000 kvadratnih metrih, po napovedih direktorja knjižnega sejma Vladimirja Kukavice pričakujejo 60.000 obiskovalcev. Država v središču bo tokrat Hrvaška.

Letošnji slogan sejma je Knjigo moraš imeti rad, ki jemlje navdih v pesmi Ivana Minattija. Pesnika se bodo spomnili ob 100. obletnici rojstva, zlasti v sklopu mesta v gosteh, ki bodo Slovenske Konjice, Minattijev rojstni kraj.

Letos so organizatorji razstavljavcem namenili 10 odstotkov več prostora kot lani, skupno 2200 kvadratnih metrov. Letošnji obisk je za obiskovalce brezplačen, pa tudi vožnja z mestnim avtobusom, cenejši bo železniški prevoz iz drugih slovenskih krajev.

Glavno dogajanje bo na štirih odrih, Glavnem, Pisateljskem, Odru mladih in Pogovorni postaji, ter na petih prizoriščih. To so Založniška akademija, Stripovski kotiček ter prizorišča Fotocone, razstave ilustracij in razstave 50:50. Svoj poseben razstavni prostor bo imela Slovenska matica ob svoji 160-letnici.

Na sejmu bodo podelili več nagrad. Poleg Schwentnerjeve, ki so jo že v ponedeljek ob uradnem odprtju sejma podelili Janezu Mišu, še veliko nagrado knjižnega sejma, nagrado za najboljši literarni prvenec Tini Perić za Ćrtice, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič Maji Kovač, nagrado najlepše oblikovana knjiga, nagrado najboljša poslovna knjiga, nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb in številne druge.