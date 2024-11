Slovenskim kupcem prirejenih Volkswagnov neuradno nekaj deset evrov odškodnine

Jeseni 2015 je nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen priznal, da so v milijone avtomobilov z dizelskim motorjem namestili opremo, ki je na testiranju prikazala precej nižje količine izpustov, kot so jih dizelska vozila dejansko proizvedla.

"V Sloveniji imamo 34.291 vozil z volkswagnovo opremo, ki je med testiranji omejila izpuhe in zakuhala afero dieselgate," smo o aferi v oddaji 24UR poročali 7. oktobra 2015.

Lastnike avtomobilov s prevaro je leta 2017 povezala domača Zveza potrošnikov, ki je s pomočjo tuje družbe vložila tožbo proti Volkswagnu. "Niti v Sloveniji niti v Nemčiji ni bilo zakonodaje, ki bi kolektivno tožbo sploh omogočala, to se pravi, da smo morali biti zelo iznajdljivi, da smo prišli do financerja, ki je bil pripravljen prevzeti tveganja," pojasnjuje Breda Kutin iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Po šestih letih dosegli poravnavo, odškodnine neuradno do okoli 100 evrov

Družba Financialright je pred nemškim sodiščem zastopala 6500 slovenskih oškodovancev, ki so po dobrih šestih letih dosegli poravnavo. In če so denimo Američani prejemali do 10.000 evrov, milijonske odškodnine pa so dosegli tudi v Nemčiji, Avstriji in Italiji, se začetne napovedi pri nas niso uresničile.