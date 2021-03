Slovenski lov na milijone: trije milijonarji, prizidek zdravstvenega doma in fontana piva

Na današnji dan pred devetimi leti je v šestih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji, zaživela nova mednarodna igra na srečo Eurojackpot. Glavni dobitek Jackpot je bil v devetih letih vplačan 83-krat, 12-krat je dosegel najvišjo možno vrednost 90 milijonov evrov. Slovenke in Slovenci so se v tem času razveselili 16 dobitkov, višjih od 200.000 evrov, kar trije Slovenci pa nosijo naziv ‘Eurojackpot milijonar’.

"V devetih letih sodelovanja v igri Eurojackpot smo družbi skupaj vrnili več kot 193 milijonov evrov. Slovenskim igralcem smo izplačali več kot 4,6 milijonov različnih dobitkov v skupni neto vrednosti 109 milijonov evrov. Igralci so s sodelovanjem v igri v devetih letih zbrali 56 milijonov evrov koncesijskih sredstev in s tem pomagali podpreti številne slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije, " navajajo na Loteriji Slovenije.

Za državo in občine so igralci igre Eurojackpot prispevali 37 milijonov evrov davkov, povezanih s prirejanjem iger na srečo. Vsak srečni dobitnik Eurojackpota v Sloveniji je razveselil tudi občino, v kateri prebiva. Devet let igranja Eurojackpota je slovenskim občinam prineslo 9,2 milijona evrov iz naslova davka od dobitkov iz iger na srečo. Loterijska sredstva so na primer pomagala zgraditi fontano piva v Žalcu in prizidek k zdravstvenemu domu v Grosupljem.

V zadnjem žrebanju Jackpot ni bil vplačan, je pa dobitek 5+1, vreden 175.465,50 evrov, zadel tudi Slovenec, srečka pa je bila vplačana v Novem mestu. Nova priložnost za milijonski dobitek je že ta petek, predvideni sklad za dobitek Jackpot namreč znaša 23 milijonov evrov.