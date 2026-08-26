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Slovenski Medicofit v novi razvojni fazi: mednarodni partner za širitev mreže zasebne fizioterapije

Ljubljana, 26. 08. 2026 09.37 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Medicofit

Vodilna slovenska zasebna fizioterapevtska klinika Medicofit vstopa v novo razvojno obdobje. Podjetje je v večinsko lastništvo prevzel mednarodni investicijski sklad ARX Equity Partners s sedežem v Pragi. Cilj partnerstva je širitev mreže lokacij, nadgradnja ponudbe terapij in dostop do zasebne fizioterapije za bistveno večje število pacientov v Sloveniji.

Medicofit sta leta 2021 v Ljubljani ustanovila Jaka Plantan in Nejc Šimenko. V petih letih se je klinika razvila v enega prepoznavnih ponudnikov celostne mišično-skeletne obravnave v državi – od diagnostike in fizioterapije do kineziologije in preventivnih programov. Ekipa danes obravnava športnike, delovno aktivno populacijo, starejše in paciente po poškodbah ali operacijah.

Kaj to pomeni za paciente

Za obstoječe paciente se ne spreminja nič. Terapije se nadaljujejo brez prekinitev, ista ekipa fizioterapevtov in kineziologov, isti klinični protokoli, isti standardi kakovosti.

Kar se spreminja, je hitrost rasti. Partnerstvo z ARX omogoča podjetju:

- širitev mreže lokacij v Sloveniji, kar pomeni krajše razdalje in več razpoložljivih terminov za paciente,

- nadgradnjo ponudbe z novimi specializiranimi terapevtskimi programi,

- krepitev ekipe – načrtovana zaposlitev novih fizioterapevtov in kineziologov,

- naložbe v opremo in diagnostiko, ki dvigujejo raven zasebne fizioterapevtske obravnave v Sloveniji.

Medicofit

Slovenska fizioterapija na prelomni točki

Do sedaj je slovenska zasebna fizioterapija delovala predvsem preko manjših, samostojnih ambulant. Vstop mednarodnega sklada, ki je v regiji že podpiral rast več zdravstvenih ponudnikov, je znak, da je panoga dozorela – in da tuji institucionalni investitorji prepoznavajo kakovost slovenskih zdravstvenih ekip. Za paciente to dolgoročno pomeni več sodobnih, dostopnih zasebnih možnosti izven javnega sistema, ki se sooča z dolgimi čakalnimi dobami za fizioterapevtske storitve.

Vodstvo

Soustanovitelj Jaka Plantan ostaja na mestu direktorja podjetja. So-lastnik Marko Stojanović ostaja glavni fizioterapevt in vodja stroke. Operativno vodenje kliničnih in poslovnih procesov ostaja v rokah operativne vodje Nikite Belopavlovič, ki nadzira klinično operativo, prodajno uspešnost in razvoj ekipe. Dosedanji direktor Nejc Šimenko izstopa iz vodstva in lastništva podjetja.

Izjava

"Naše delo je od prvega dne osredotočeno na paciente in klinično kakovost. Novo partnerstvo nam omogoča, da ta pristop pripeljemo do več ljudi – z več lokacijami, širšo ponudbo terapij, vključno s fizioterapijo zdravja žensk in nevrofizioterapijo, in okrepljeno ekipo – brez kompromisov pri standardih, na katerih smo Medicofit gradili," je povedal Jaka Plantan, direktor Medicofita.

"V Medicofitu letos odpiramo dva nova specializirana oddelka Medicofit Femina in Medicofit Neuro s katerima standard obravnave, po katerem smo prepoznavni v ortopedski in športni fizioterapiji, prenašamo na dve področji, ki sta pri nas pogosto obravnavani premalo sistematično."

Medicofit

Medicofit Femina

Medicofit Femina je oddelek za fizioterapijo za zdravje žensk. Namenjen je obravnavi disfunkcij medeničnega dna, diastaze rektusov, poporodni rehabilitaciji in rehabilitaciji po zdravljenju raka dojke. Ta stanja pogosto veljajo za nekaj, na kar se je treba navaditi v resnici pa jih je mogoče objektivno oceniti, strokovno obravnavati in v veliki večini primerov bistveno izboljšati. Obravnava temelji na natančni klinični diagnostiki, na dokazih podprtih protokolih in individualno vodeni terapevtski vadbi, v okolju, ki zagotavlja zasebnost in dostojanstvo.

Medicofit Neuro

"Medicofit Neuro je oddelek za nevrološko rehabilitacijo. Namenjen je pacientom po možganski kapi, po poškodbah hrbtenjače in perifernega živčevja ter osebam z nevrodegenerativnimi obolenji, kot sta multipla skleroza in Parkinsonova bolezen. Živčni sistem se je sposoben prilagajati bolj, kot se pogosto predpostavlja a le ob dovolj intenzivni in pravilno odmerjeni obravnavi. Vsak program se začne z natančno funkcijsko oceno hoje, ravnotežja, moči in samostojnosti, na podlagi katere oblikujemo individualni načrt z merljivimi cilji. Za mnoge paciente se rehabilitacija po odpustu iz bolnišnice prehitro konča; Medicofit Neuro je zasnovan kot mesto, kjer se lahko nadaljuje." je povedal Marko Stojanović, so-lastnik Medicofita

O Medicofitu. Zasebna fizioterapevtska klinika s sedežem v Ljubljani. Ustanovljena 2021. Ponuja diagnostiko, fizioterapijo, kineziologijo in preventivne programe.

O skladu ARX. Mednarodni investicijski sklad s sedežem v Pragi, ustanovljen pred 25 leti. Podpira rast srednje velikih podjetij v Srednji Evropi, med drugim v zdravstvenem sektorju. Naložba v Medicofit je podprta tudi s strani Evropske unije v okviru sklada InvestEU.


Naročnik oglasne vsebine je Medicofit d.o.o.

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