Slovenski Medicofit v novi razvojni fazi: mednarodni partner za širitev mreže zasebne fizioterapije

Medicofit sta leta 2021 v Ljubljani ustanovila Jaka Plantan in Nejc Šimenko. V petih letih se je klinika razvila v enega prepoznavnih ponudnikov celostne mišično-skeletne obravnave v državi – od diagnostike in fizioterapije do kineziologije in preventivnih programov. Ekipa danes obravnava športnike, delovno aktivno populacijo, starejše in paciente po poškodbah ali operacijah.

Kaj to pomeni za paciente

Za obstoječe paciente se ne spreminja nič. Terapije se nadaljujejo brez prekinitev, ista ekipa fizioterapevtov in kineziologov, isti klinični protokoli, isti standardi kakovosti. Kar se spreminja, je hitrost rasti. Partnerstvo z ARX omogoča podjetju: - širitev mreže lokacij v Sloveniji, kar pomeni krajše razdalje in več razpoložljivih terminov za paciente, - nadgradnjo ponudbe z novimi specializiranimi terapevtskimi programi, - krepitev ekipe – načrtovana zaposlitev novih fizioterapevtov in kineziologov, - naložbe v opremo in diagnostiko, ki dvigujejo raven zasebne fizioterapevtske obravnave v Sloveniji.

Slovenska fizioterapija na prelomni točki

Do sedaj je slovenska zasebna fizioterapija delovala predvsem preko manjših, samostojnih ambulant. Vstop mednarodnega sklada, ki je v regiji že podpiral rast več zdravstvenih ponudnikov, je znak, da je panoga dozorela – in da tuji institucionalni investitorji prepoznavajo kakovost slovenskih zdravstvenih ekip. Za paciente to dolgoročno pomeni več sodobnih, dostopnih zasebnih možnosti izven javnega sistema, ki se sooča z dolgimi čakalnimi dobami za fizioterapevtske storitve.

Vodstvo

Soustanovitelj Jaka Plantan ostaja na mestu direktorja podjetja. So-lastnik Marko Stojanović ostaja glavni fizioterapevt in vodja stroke. Operativno vodenje kliničnih in poslovnih procesov ostaja v rokah operativne vodje Nikite Belopavlovič, ki nadzira klinično operativo, prodajno uspešnost in razvoj ekipe. Dosedanji direktor Nejc Šimenko izstopa iz vodstva in lastništva podjetja.

Izjava

"Naše delo je od prvega dne osredotočeno na paciente in klinično kakovost. Novo partnerstvo nam omogoča, da ta pristop pripeljemo do več ljudi – z več lokacijami, širšo ponudbo terapij, vključno s fizioterapijo zdravja žensk in nevrofizioterapijo, in okrepljeno ekipo – brez kompromisov pri standardih, na katerih smo Medicofit gradili," je povedal Jaka Plantan, direktor Medicofita. "V Medicofitu letos odpiramo dva nova specializirana oddelka Medicofit Femina in Medicofit Neuro s katerima standard obravnave, po katerem smo prepoznavni v ortopedski in športni fizioterapiji, prenašamo na dve področji, ki sta pri nas pogosto obravnavani premalo sistematično."

Medicofit Femina

Medicofit Femina je oddelek za fizioterapijo za zdravje žensk. Namenjen je obravnavi disfunkcij medeničnega dna, diastaze rektusov, poporodni rehabilitaciji in rehabilitaciji po zdravljenju raka dojke. Ta stanja pogosto veljajo za nekaj, na kar se je treba navaditi v resnici pa jih je mogoče objektivno oceniti, strokovno obravnavati in v veliki večini primerov bistveno izboljšati. Obravnava temelji na natančni klinični diagnostiki, na dokazih podprtih protokolih in individualno vodeni terapevtski vadbi, v okolju, ki zagotavlja zasebnost in dostojanstvo.

Medicofit Neuro