Slovenski medvedi iz kletk v avstrijsko zavetišče? 'Selitev bi bila stresna'

Kot je znano, skrbniki živali, s katerimi bivajo že več desetletij, ne želijo preseliti, a če bi do tega prišlo, nas je zanimalo, kako bi to potekalo in kakšen bi bil njihov novi dom. Organizacija, ki ima več desetletij izkušenj z reševanjem in selitvijo divjih živali, zagotavlja, da bo poskrbela, da bodo naši medvedi varno preseljeni. " Naša strokovna ekipa vključuje tudi veterinarja, ki bo živali pripravil na pot, jim zagotovil vse, kar potrebujejo, in tudi spremljal transport."

Zavetišče za medvede Arbesbach, ki se nahaja v vzhodni avstrijski regiji Waldviertel, so odprli leta 1998. Gre za prvo zavetišče za medvede v lasti Four paws, ki se razteza na več kot 14.000 kvadratnih metrih. " Medvedi, ki so trenutno v njem, tam lahko izražajo svoje naravno vedenje, kot je namakanje, kopanje po zemlji, pohajkovanje, plezanje in odkrivanje jam, v katere se lahko skrijejo, zadremajo ali se prepustijo zimskemu spanju. Zagotavljamo jim veterinarsko oskrbo in zdravljenje, pa tudi primerno prehrano glede na njihovo zdravstveno stanje. Sledimo najvišjim standardom kakovosti dobrega počutja živali na področju zdravja in oskrbe ," zagotavljajo.

Pri premikanju živali iz enega kraja v drugega vedno obstaja določena raven stresa, priznavajo, se pa ta razlikuje od medveda do medveda. "Nekateri se na novo okolje navadijo takoj, drugi potrebujejo nekaj več časa, a v naših zavetiščih te živali dobijo vse, kar potrebujejo. Tako imamo na primer medvede, ki nikoli v življenju hibernirali in so kmalu po prihodu v zavetišče šli na zimsko spanje, saj so se počutili varne in so se jim povrnili njihovi instinkti. Vedno poskrbimo, da so vse živali, ki jih preselimo, dobro pripravljene na to in naredimo vse v naši moči, da selitev poteka čim manj stresno." Prevoze divjih živali izvajajo njihovi strokovni delavci ali pa zunanja podjetja, ki so specializirana, pooblaščena in opremljena za prevoze divjih živali na dolge razdalje.

Naše izkušnje z več kot 200 rešenimi in/ali premeščenimi medvedi v zadnjih 25 letih so pokazale, da se večina medvedov dobro prilagodi, še pravijo. "Seveda je to odvisno od starosti, značaja in splošnega počutja medveda, vendar smo videli, da to uspeva tudi starejšim medvedom, ko prejmejo ustrezno veterinarsko oskrbo in prehrano ter imajo dovolj prostora za gibanje in dostojno življenje. Žal obstajajo primeri, ko so medvedi poginili kmalu po rešitvi, vendar so bila v večini teh primerov razlog za to leta ali desetletja trpljenja v grozljivih pogojih, neprimerne oskrbe in nezdrave prehrane. Verjamemo, da si vsak medved zasluži priložnost za boljše življenje, pa čeprav obstajajo takšni, ki v svojih novih naravnih domovih uživajo le kratek čas. Gledati medveda, ki umira v betonski kletki, v kateri je preživel vse življenje, kot se je nedavno zgodilo z enim od medvedov v Sloveniji, je še posebej tragičen konec žalostnega življenja."