Slovenski medvedki Claverina in Sorita v novi domovini

Kot je dejal v izjavi za medije, ni v tem nič spornega. Zadnjima dvema medvedoma na omenjenem območju, samcema, so pripeljali družici in tako poskrbeli, da kosmatinci tam ne bodo izumrli, je pojasnil.

Protesti rejcev drobnice in drugih kmetov niso zalegli, v Pireneje so danes naselili še drugo slovensko medvedko. "Dobrodošli, Claverina in Sorita, ki danes prvič romata po bearnskih tleh in ki bosta zagotovili preživetje pirenejskim medvedom," je na Twitterju svoje navdušenje delil francoski minister za ekologijo Francois de Rugy .

Lokalni prebivalci se s tem ne strinjajo. V noči s srede na četrtek so celo zaprli cesto, po kateri naj bi pripeljalo vozilo s prvo medvedko. Akcija ni uspela, saj so žival nazadnje pripeljali s helikopterjem.

Šest let stara in 140 kilogramov težka Claverina, ki so jo naselili včeraj, je bila prva medvedja samica na območju po več kot desetletju. Sorita, ki se ji je pridružila danes, je deset kilogramov težja in, čeprav se njeno ime prevaja kot sestrica, tudi leto dni starejša.

Odlov v Sloveniji

Prvo medvedko je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije odlovila v noči na sredo, drugo pa v noči na četrtek, je sporočil Marko Jonozovič, vodja oddelka za gozdne živali in lovstvo pri zavodu za gozdove. "Slovenski medvedji samici, s francosko dodeljenima imenoma Claverina in Sorita, bosta nadaljevali svoje ekološko in biološko poslanstvo na območju gorskega masiva Pirenejev,"je zapisal. Projekt odlova in izpusta je je bil izpeljan na podlagi medvladnega sporazuma med Slovenijo in Francijo.

Tokrat sicer slovenski medvedi niso prvič okrepili francosko populacijo. Leta 2006 so jih tja preselili pet.

Najnovejši slovenski kosmati izseljenki bodo lahko ves čas spremljali, saj so jima namestili ovratnici z GSM/GPS oddajnikom ter še posebnima oddajnikoma v eno od ušes. V svoj novi dom sta potovali 24 ur, Jonozovič pa zagotavlja, da je bilo za njuno varnost in dobro počutje ves čas poskrbljeno. "Po izjavah francoskih vodij projekta sta medvedki Claverina in Sorita pogumno stopili iz posebne komore na prostost v zahodnem delu francoskih Pirenejev. Potomstvo obeh medvedk, in sicer glede na natančen veterinarski pregled in pozitivno oceno o oplojenosti, bomo najverjetneje zaznali že naslednje leto. O njunem gibanju in vseh pomembnejših dogodkih nas bodo francoski kolegi redno seznanjali, vsaj enkrat letno tudi v pisni obliki," je še dodal.