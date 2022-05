Ne samo cene, ki bodo z jesenjo za marsikatero surovino še višje, svet, posledično pa tudi nas, pesti tudi pomanjkanje surovin. Da ni steklenih kozarcev za naše čebelarje, smo že poročali, a stekla in posledično steklenic ni niti za mikro pivovarne, ki so v preteklih letih postale precej priljubljene med Slovenci. In tudi za to pomanjkanje je kriva vojna v Ukrajini.