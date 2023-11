Slovenski milijonarji so skupaj težki 8,7 milijarde evrov

O lestvici najbogatejših, na kateri so tudi športniki – prednjači Luka Dončič z 74 milijoni evrov, na vrhu je prvo mesto prevzela družina Lah z 385 milijoni evrov, vseh 100 je težkih 8,7 milijarde evrov – o poslovnem okolju, o selitvi podjetij v tujino so v oddaji 24UR ZVEČER spregovorili uspešen podjetnik, solastnik trboveljskega Dewesofta Jure Knez , ki beleži enega najvišjih skokov na 7. mesto, novinar Financ in snovalec lestvice Jure Ugovšek , ter Tomaž Ambrožič , strokovnjak za športni marketing o zaslužkih športnikov.

Knez je povedal, da je njihov skok na lestvici z 243 milijoni evrov posledica konsolidiranja bilance. "Prvič smo morali izdelati konsolidirano bilanco 20 podjetij v tujini. Mogoče bi se celo našlo kakšno podjetje, ki bi kupilo Dewesoft za tak denar, a vsakemu, ki pride s to idejo, povemo, da ni naprodaj, mi prodajamo svoje deleže po vrednosti kapitala zaposlenim. V bistvu je ta ocena za vse nas odraz dela in potrditev, da gremo v pravo smer," je dejal.

Ugovšek je pojasnil, kako je lestvica, ki je že 17. po vrsti, nastajala. "17. lestvico je veliko lažje narediti kot prvo, zato gre zahvala, da lažje delujemo, vsem našim predhodnikom in predhodnicam. Upoštevamo vse tiste, ki bili v preteklosti, skozi leto gledamo pri Financah in pri Menedžerju, iščemo najuspešnejša slovenska podjetja, pripravljamo raznorazne lestvice, npr. najuspešnejših srednjih podjetij, IT podjetij ... in potem, ko ugotovimo, da so v slovenski lasti, tiste, ki imajo višje dobičke, damo v bazen potencialnih kandidatov. Ko pride jesen, pogledamo rezultate in izberemo največjih 100."

Knez je na vprašanje, ali smo se Slovenci že navadili, da med nami živijo milijonarji, odvrnil, da slovenskega domačega kapitala še vedno ne znamo dovolj ceniti. "Domači kapital je potrpežljiv, zadnje čase zelo potrpežljiv, tudi vlaga nazaj v lokalno okolje, dela dobro za zaposlene in mislim, da ga je treba veliko bolj ceniti."

Ugovšek, na drugi strani, pravi, da opažajo, da pozitiven trend. "Ta odnos se spreminja, tudi po zaslugi dobrih praks, kot je Dewesoft, in športnikov. Uspeh je malo bolj sprejet. Če govorimo v splošnem, so to 'tisti bogataši' , ko pa govorimo o konkretnih primerih, smo pa veseli, da so med našo družbo."