Slovenski mladostniki po uporabi konoplje nad povprečjem

Tako so na NIJZ zapisali ob izidu nove publikacije Konoplja in mladostniki, v kateri so zajeti podatki o razširjenosti uporabe, opisane so posledice uporabe in dejavniki tveganja ter predstavljeni učinkoviti preventivni pristopi. Publikacijo je pripravila Andreja Drev.

Kot so navedli na NIJZ, je po podatkih zadnje Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah razširjenost konoplje med odraslimi prebivalci Slovenije med letoma 2012 in 2018 narasla. Med mladostniki v starosti 15 let sicer ostaja stabilna, med tistimi v starosti 17 let pa beležimo zelo visoko razširjenost.

Dva od ključnih razlogov za razširjenost konoplje v razvitem zahodnem svetu sta po oceni strokovnjakov njena dostopnost ter nizko zaznana tveganja v povezavi z njeno uporabo. V zadnji Nacionalni raziskavi o tobaku, alkoholu in drugih drogah je med odraslimi prebivalci večina menila, da bi do konoplje lahko dostopali. Da bi do nje v naslednjih 24 urah prišli lahko ali zelo lahko, je v raziskavi Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju iz leta 2018 menila tudi polovica slovenskih petnajstletnikov in skoraj dve tretjini sedemnajstletnikov.

Eden od petih mladostnikov v starosti 15 let je v raziskavi odgovoril, da je vsaj enkrat v življenju poskusil konopljo, v zadnjih 12 mesecih jo je uporabil eden od šestih, v zadnjih 30 dneh pa eden od osmih mladostnikov v tej starostni skupini. Slovenski mladostniki so tudi v precej manjšem odstotku kot njihovi vrstniki iz drugih držav menili, da je redna uporaba konoplje tvegana.