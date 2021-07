Slovenski načrt za okrevanje naj bi potrdili konec julija

Slovenija lahko potrditev svojega načrta za okrevanje in odpornost pričakuje konec julija. Viri pri EU so danes povedali, da bo 26. julija potekalo neformalno zasedanje ministrov za finance EU, na katerem naj bi načeloma potrdili štiri načrte, med njimi tudi slovenskega. Že prihodnji teden pa se pričakuje potrditev prvih 12 načrtov držav članic.

Ministri za finance EU naj bi na zasedanju v torek potrdili prvih 12 nacionalnih načrtov, ki so pred tem dobili zeleno luč Evropske komisije. To so načrti Portugalske, Španije, Grčije, Danske, Luksemburga, Avstrije, Slovaške, Latvije, Nemčije, Italije, Belgije in Francije. Na neformalnem zasedanju finančnih ministrov EU 26. julija, ki bo potekalo virtualno, pa se pričakuje potrditev še štirih načrtov, ob slovenskem še načrtov Litve, Cipra in Hrvaške, ki so zeleno luč komisije dobili julija.

Ministri bodo pripravili te načrte za potrditev po pisnem postopku, kar je sicer običajen postopek, ko gre za neformalno srečanje. Kmalu zatem se pričakuje tudi formalna potrditev, so pojasnili viri pri EU.

icon-expand Slovensko gospodarstvo FOTO: Shutterstock

Evropska komisija je torej doslej pozitivno ocenila načrte 16 držav članic. Ko komisija načrt oceni, ima Svet EU, v okviru katerega odločajo članice Unije, še mesec dni časa za potrditev. Komisija mora oceniti še osem načrtov. Poljska, Estonija, Finska, Švedska in Romunija so zaprosile za podaljšanje dvomesečnega roka za oceno načrta. Tri članice, Malta, Nizozemska in Bolgarija, pa še niso predložile svojih načrtov Bruslju, so danes potrdili pri komisiji. Načrti za okrevanje in odpornost bodo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Ko Svet odobri načrt, se državi predhodno izplača 13 odstotkov od zaprošenih sredstev. Pri komisiji upajo, da bodo lahko prva sredstva v primeru, da finančni ministri v torek odobrijo prvih 12 načrtov, izplačali v drugi polovici meseca, je danes povedala govorka komisije. Bo madžarski načrt za okrevanje prejel pozitivno oceno? Še vedno medtem poteka ocenjevanje madžarskega načrta za okrevanje, v zvezi s katerim je bilo v zadnjih dneh precej ugibanj, da se pri tem zapleta. Evropska komisija naj še ne bi bila pripravljena podati pozitivne ocene za madžarski načrt, je pred dnevi ob sklicevanju na vire pri EU poročala nemška tiskovna agencija dpa in kot razlog navedla nezadostna zagotovila o zaščiti pred zlorabo sredstev. Bruseljski spletni portal Politico pa je v četrtek poročal, da komisija ne želi potrditi madžarskega načrta, ker da ta ne izpolnjuje dveh od zahtevanih meril, povezanih z ukrepi proti korupciji. Po navedbah evropskih uradnikov in diplomatov je žogica sedaj na strani Budimpešte, da spremeni načrt v skladu z zahtevami komisije, navaja Politico.

Pri komisiji so danes ponovili, da ocenjevanje načrta še poteka, ugibanj o morebitnih zapletih pa niso želeli komentirati. "Nadaljujemo s podrobno oceno načrta Madžarske in upamo, da jo bomo kmalu zaključili. Smo v tesnem stiku z madžarskimi oblastmi," je povedala govorka komisije. Spomnila je, da ocenjevanje načrta poteka na podlagi enajstih meril, opredeljenih v uredbi o mehanizmu za okrevanje, ki veljajo za vse članice. Eno od meril je, da mora načrt vključevati ustrezne mehanizme nadzora in revizije. Komisija ima čas do ponedeljka, da zaključi oceno načrta. V Bruslju sicer kljub vztrajnim novinarskim vprašanjem danes niso želeli ugibati, kaj se bo zgodilo, če komisija do takrat ne bo zaključila ocene madžarskega načrta. Komisija ima po uradni predložitvi nacionalnega načrta dva meseca časa, da ga oceni. Pri tem lahko poda pripombe ali zahteva dodatne informacije. Država članica in komisija se lahko sicer dogovorita za podaljšanje roka za oceno za "razumno obdobje", je še pojasnila govorka. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen medtem nadaljuje svojo turnejo v okviru predstavitve ocen nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Prihodnji petek bo obiskala Irsko, da ji predstavi oceno njenega načrta, je danes dejal govorec komisije Eric Mamer.