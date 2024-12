Slovenski naravni zaklad, ki se skriva v Rogaški Slatini

Slovenci imamo 8000 let star naravni zaklad, pa se tega sploh ne zavedamo. Naravno mineralno vodo Donat in njene zdravilne učinke, kot kaže, namreč bolj cenijo tujci, ki prihajajo na t. i. pitne kure. Skoraj desetletje je bilo največ obiskovalcev iz Ruske federacije, danes pa v Rogaško Slatino pride tudi vse več Slovencev. Marsikdo pred obiskom ni vedel, da so mehurčki vodi naknadno dodani. "CO2 se v vodo dodaja zaradi stabilizacije mineralov," je povedala Saša Kovačec iz javnega zavoda za turizem kulturo Rogaška Slatina.

Legenda pravi, da je območje Rogaške Slatine in Rogatca nekoč preletaval mitološki krilati konj Pegaz. "Po grški mitologiji mu je bog Apolon rekel, naj se ustavi pri farni cerkvi svetega križa v Rogaški Slatini in udari s kopitom. Pegaz je res udaril v tla in odkril vrelec vode," pravi Saša Kovačec iz javnega zavoda za turizem kulturo Rogaška Slatina. Pegaz je tako še danes prepoznan kot simbolni stvarnik rogaške mineralne vode, bistvenega elementa za razvoj tako kraja kot tudi prepoznavnost Občine Rogaška Slatina. Prva zgodovinska omemba vrelca sicer sega v 12. stoletje.

V Rogaški Slatini se radi pohvalijo, da je Donat z magnezijem najbogatejša naravna mineralna voda na svetu, česar se očitno dobro zavedajo tujci, ki prihajajo na t. i. pitne kure. Skoraj desetletje je bilo največ obiskovalcev iz Ruske federacije, danes tudi vse več Slovencev Letno Rogaško obišče okoli 50.000 gostov, ki tam tudi prenočijo. Točnega podatka dnevnih obiskovalcev sicer nimajo, vendar pa je denimo Stolp Kristal od maja do novembra obiskalo že več kot 60.000 obiskovalcev. "Večina gostov destinacije izbere tudi pitne kure v Medical centru Rogaška Slatina. Odvisno od dobe bivanja v destinaciji. Hkrati pa vsaj 80 odstotkov skupin, ki jih organiziramo na turističnem centru odvodimo tudi na pitje edinstvene mineralne vode Donat," pravijo. Pred pandemijo covida-19 in vojno med Rusijo in Ukrajino je Rogaška Slatina skoraj desetletje gostila največje število obiskovalcev iz Ruske federacije. "Ti so predstavljali najpomembnejši delež med tujci, kar se je spremenilo po letu 2020, ko so posledice pandemije in kasneje vojne vplivale na upad števila ruskih gostov," so pojasnili na Javnem zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina. O številčnosti ruskih gostov pričajo tudi dvojezični napisi, ki jih najdemo po centru Rogaške.

Zanimivo je, da danes izstopa porast ukrajinskih gostov, ki jih je več kot Rusov in Izraelcev. Število nemških in srbskih gostov je nekoliko manjše, a po poročanju zavoda še vedno ostajajo med stalnimi obiskovalci Rogaške Slatine. Glede na strukturo gostov Donat in Rogaško Slatino zaenkrat bolj cenijo tujci "V povprečju zadnjih treh let destinacijo obišče 33 odstotkov slovenskih gostov, ostalo so tuji gostje," so povedali in dodali, da slovenski gostje v zadnjih treh letih predstavljajo največji delež vseh obiskovalcev. "To priča o priljubljenosti lokalnih mineralov in termalnih ter wellness in medical storitev," so prepričani na zavodu. Na drugem, tretjem in četrtem mestu po številu obiskov so gosti iz sosednjih držav: Hrvaške, Italije in Avstrije. Po številu nočitev so na prvem mestu prav tako slovenski gostje, sledijo jim Ukrajinci, ki ustvarijo največ nočitev med tujci, za njimi pa se uvrščajo Italijani, Hrvati, Avstrijci. Prav tako je opaziti rast števila gostov iz severnih slovanskih držav ter rast iz drugih evropskih držav ter drugih azijskih držav, kar po mnenju zavoda dokazuje vse večjo mednarodno prepoznavnost destinacije Rogaška Slatina.

'Za pitno kuro se odloči skoraj vsak obiskovalec Rogaške Slatine' V Medical centru Rogaška pravijo, da pitna kura Donat Mg v kombinaciji z izbranimi terapijami pomaga pri odpravljanju zaprtja, debelosti, prekomernem izločanju želodčne kisline in težavah z zgago. "Odlično vpliva na organizem v stresnih razmerah, ob umskih in telesnih naporih, pri sladkorni bolezni, povišanem krvnem tlaku ter nosečnosti, ko se potrebe po magneziju povečajo. Za pitno kuro se odloči skoraj vsak obiskovalec Rogaške Slatine," pravijo.

"Klinična raziskava učinkov je potrdila, da Donat blagodejno deluje na prebavo. Raziskavo so leta 2015 opravili na berlinskem inštitutu Analyze & Realize," pravijo v Rogaški.

Kot še pravijo ponudniki medicinskih storitev v Rogaški Slatini, so usmerjeni predvsem v preprečevanje, rehabilitacijo in nadaljnje zdravljenje gastroenteroloških in endokrinih bolezni ter stanj po operacijah. V Medical centru Rogaška se nahaja znamenita steklena Pivnica, ki so jo zgradili leta 1967. Odprta je prav vsak dan, a le ob določenih urah; točen urnik si lahko pogledate na njihovi spletni strani. Obiskovalci ob plačilu za enkratno pitje vode iz izvira dobijo kozarec, v katerega si lahko natočijo hladno in toplo mineralno vodo. Po koncu pitja je treba kozarec vrniti.

In zakaj je voda tako zdravilna? Izviri se nahajajo med 280 in 600 metri pod zemljo, kjer vodo bogatijo minerali iz raztapljajočih se kamnin (magnezij, kalcij, sulfati, hidrogenkarbonati). "Liter Donata vsebuje več kot 1000 miligramov magnezija," pravi Kovačečeva. Bo te zdravilne vode, ki je stara že več kot 8000 let, kdaj zmanjkalo? Naša sogovornica pravi, da ne. "Veliko je verjetno v Rogaški in na sploh v Sloveniji še izvirov, ki sploh niso odkriti. Voda je naravno bogastvo, brez nje tudi nas ne bi bilo," je povedala. Mehurčki v Donatu so dodani zgolj zaradi stabilizacije mineralov "Priporočljivo je spiti med en in dva decilitra Donata naenkrat in to vsaj pol ure pred obrokom, torej na tešče," pravi Kovačečeva, ki dodaja, da naj bi se skupaj na dan spilo nekje do pol litra Donata. Marsikdo, ki je Donat spil z izvira, se je čudil, da nima veliko mehurčkov, a Kovačečeva pojasnjuje, da Donatu dodajajo ogljikov dioksid. "CO2 se v vodo dodaja zaradi stabilizacije mineralov. Če ogljikovega dioksida ne bi dodali, bi se hitro naredile usedline, voda pa bi lahko dobila tudi vonj," je pojasnila. Mehurčki skrbijo, da raztopljene mineralne snovi ostanejo v topni obliki, kar pa organizmu omogoča, da jih lažje stabilizira.

Kljub temu pa mehurčki za pitje dejansko niso najbolj zdravi, saj pri nekaterih lahko povzročajo težave z zgago ali pa nas zaradi prevelike količine zaužitega zraka silijo k riganju. "Priporočljivo je, da Donat doma odprete in pustite, da gre čim več ogljikovega dioksida ven, da ima torej voda čim manj mehurčkov," je povedala in dodala, da lahko steklenico tudi pretresemo. "Donat lahko pijete hladen, na sobni temperaturi ali pa si ga celo segrejete. Če ga boste segreli, ga lahko tudi malo premešate, tako bo šlo iz vode še več ogljikovega dioksida," je še dodala. Ne samo Donat, pač pa tudi zdraviliški park, kopališče in najvišji stolp v državi V Rogaški obiskovalcem poleg pitja zdravilne vode priporočajo tudi druge zdravilne aktivnosti, denimo sprehod skozi zdraviliški park ali obisk kopališča. Predvsem spomladi in poleti k dobremu počutju pripomorejo drevoredi, zelenice in cvetlične grede.

V osrednjem delu parka se nahaja klasicistični nekdanji Zdraviliški dom (danes GH Rogaška), ki slovi po znameniti Kristalni dvorani, in reprezentančni paviljon Tempel.

Sicer pa se tam nahajajo še spomenik NOB (narodno osvobodilnih bojev), spomenik ustanovitelja zdravilišča grofa Attemsa, vremenska hišica, naravna redkost: drevo ginko, kip Borisa Kidriča, kopija kipa svetnika Janeza Nepomuka (izvirnik je hranjen v muzeju Anin dvor). V bližini pa se nahajata tudi živa naravna vrelca Gozdni in Ivanov vrelec.

Kidrič: Obiskanost stolpa je presegla vsa pričakovanja Župan občine Branko Kidrič priporoča tudi obisk Stolpa Kristal, ki je najvišji stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Visok je 106 metrov, na vrh pa nas v manj kot minuti pripelje dvigalo. "V dvigalo gre hkrati 21 oseb, na vrh pa pridemo v 35 sekundah," pravi Kidrič. Povedal je, da ima sicer stolp še 594 stopnic, a da so požarne. "Razmišljamo, da bi organizirali tek na vrh stolpa. Trenutno je po svetu po naših informacijah 53 tovrstnih zgodb, kjer se organizira tek na vrh," je povedal in dodal, da želijo tudi na tak način privabiti še več ljudi.

V prvem nadstropju se nahaja kavarna, v drugem zaprta razgledna ploščad, v tretjem pa je odprto razgledišče na višini 104 metrov. "V kavarni so tudi steklena tla, tako da pogumni lahko stopijo gor," je še dodal župan in povedal, da imajo v stolpu tudi VR-doživetje, ki omogoča, da poletite s krilatim konjem Pegazom. Na občini so sicer že večkrat pojasnili, da je ideja za projekt nastala iz potrebe po razširitvi turistične ponudbe, hkrati pa so želeli ustvariti prostor za druženje. Stolp je vrata odprl 23. maja letos, njegova zunanja podoba in ime pa sta poklon steklarski tradiciji Rogaške Slatine. Skupna vrednost projekta je dobrih pet milijonov evrov, od katerih je občina pridobila dva milijona državnih sofinancerskih sredstev. Prav visok strošek gradnje je bil sicer v preteklosti glavni protiargument gradnji s strani nekaterih občanov. V občini so imeli, da bi potrdili gradnjo stolpa, celo referendum.

