Recept za športni uspeh: 'Talent ni dovolj, potrebna sta še delo in urejeno okolje'

Slovenijo je spet zajela športno-navijaška evforija. Za to so v zadnjih dneh z izjemnimi predstavami poskrbeli tako nogometaši kot odbojkarji, ki so si na turnirju Lige narodov z zmago nad Argentino že priigrali olimpijsko vozovnico. Gol Žana Karničnika proti Srbiji pa je sprožil val navdušenja, ki je iz Allianz Arene bliskovito pljusknil tudi na trge slovenskih mest, kjer si je obračun s Srbi ogledalo na tisoče navijačev. In to je - kot kaže - šele začetek: pred nami je še sobotna odbojkarska tekma z Italijo, pa torkova - zelo verjetno odločilna - nogometna tekma z Anglijo, za ovinkom je tudi že Dirka po Franciji, sledijo košarkarske kvalifikacije in konec julija Olimpijske igre. Bodo slovenski navijači spet najglasnejši?