Slovenski nevrologi srbskim študentom: Z vsem srcem in možgani smo na vaši strani

Združenje nevrologov Slovenije je srbskim študentom in zdravstvenim delavcem v Srbiji poslalo pismo podpore. Kot so zapisali v njem, z globokim spoštovanjem in občudovanjem spremljajo njihovo predano in pogumno borbo za boljšo prihodnost.

"Vaša prizadevanja za spoštovanje zakonov so navdih vsem, ki verjamemo v temeljne demokratične vrednote in pravno državo. V času, ko se soočate z izzivi in pritiski, vam slovenski nevrologi izražamo našo iskreno podporo in solidarnost. Z vsem srcem in možgani smo na vaši strani!" so zapisali.

Pismo, ki ga je je podpisalo 85 slovenskih nevrologov, so posredovali Društvu Neurologa Srbije in plenumu medicinske fakultete v Beogradu.

"Za podporo smo se odločili, ker menimo, da je pomembno, da se kot zdravniki aktivno odzivamo na pomembna družbena dogajanja doma in v tujini in tako prispevamo k spodbujanju pozitivnih vrednot v družbi," je sporočila Maja Kojović, dr. med. in predsednica Združenja Nevrologov Slovenije.