Slovenski novinar na prostosti in že na poti domov

Iraški organi so po naših informacijah, ki so jih potrdili tudi na Radiu Študent, po posredovanju Slovenije izpustili njihovega novinarja Mateja Kavčiča. Kavčič bo že danes prispel v domovino.

Kavčiča so prijeli skupaj z nemško novinarsko kolegico Marlene Förster, ki so jo prav tako izpustili iz pripora. V Iraku sta pripravljala reportažo o Jazidih, ki so bili žrtev genocida džihadistične skupine Islamska država. Zakaj so ju priprli, vseskozi ni bilo jasno, kot kaže, so oporekali njunemu statusu novinarja.