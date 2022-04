Radio Študent je Društvo novinarjev Slovenije obvestil, da je njihov novinar Matej Kavčič v Iraku raziskoval Jezide, ampak mu oporekajo novinarski status. Kot je povedala Saša Hajzler, to, da mu oporekajo status novinarja, predpostavljajo, saj se je to že večkrat zgodilo novinarjem v omenjeni državi, zato trenutno zbirajo vse dokumente, s katerimi bi Matej lahko dokazal svoj status.

Da je slovenski novinar obtičal v Iraku, je potrdil tudi vodja konzularne službe Andrej Šter. Kot je dejal, so bili o tem obveščeni. "Naša ambasada v Ankari vzpostavlja kontakt z iraškimi oblastmi, smo pa tudi v stiku z novinarsko organizacijo tukaj v Sloveniji, ki smo jo zaprosili za vsa dokazila, da bi lahko pomagali pri razjasnitvi tega primera." Kot je dodal Šter, ne vedo, kaj je razlog, da so novinarja začeli spraševati o njegovem statusu, zato zdaj čakajo več informacij. Povedal je še, da z novinarjem niso v kontaktu, tudi niso imeli nobene informacije, da je v Iraku. O tem so jih obvestili njegovi sorodniki, s katerimi so tudi na vezi.

Sicer naj bi, kot so sporočili z Radia Študent, danes vzpostavili povezavo z nemškim veleposlanikom v Iraku in upajo, da se bodo stvari premaknile. Če država nima veleposlaništva v državi zunaj EU, je ena od ostalih evropskih držav odgovorna, da prevzame del procesa oziroma postopka. V tem primeru je odgovorna Nemčija, je pojasnila Hajzlerjeva. Šter pa je dejal, da bodo, ko bodo imeli kakšne nove informacije, te tudi sporočili.