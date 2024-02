'Resnica – in z njo novinarji – so vselej prve žrtve vsake vojne'

"To so novinarke in novinarji z imeni in priimki, ki so po podatkih Odbora za zaščito novinarjev izgubili življenje v tej nesmiselni vojni. Z vsakim od njih je odšel pomemben glas, ki svetovni javnosti sporoča, kaj se dogaja na terenu. To je genocid. Genocid resnice. Genocid novinarstva, " je povedal predsednik društva novinarjev Gašper Andrinek , ki je pred tem prebral imena 88 umrlih novinark in novinarjev, čemur je sledila minuta molka.

Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta organizirala shod v podporo novinarjem in drugim medijskih delavcem v Palestini. Kot opozarjajo, je bilo v Gazi ubitih že 100 novinarjev, zadnji meseci pa so najbolj smrtonosni meseci za medijske delavce po letu 1992.

Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Helena Milinković je medtem na shodu, ki sta ga sindikat in društvo novinarjev organizirala na mednarodni dan podpore palestinskim novinarjem, poudarila, da medijski delavci v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu v najbolj nevarnih in nemogočih razmerah svetu poročajo o zločinih nad civilnim palestinskim prebivalstvom.

"Izraelska vojska z namernimi uboji medijskih delavcev, ki med svojim delom nosijo oznake Press, ubija tudi resnico. Še nikoli do zdaj novinarji v nobenem konfliktu niso zaradi svojega dela plačali take grozljive cene kot novinarji v Gazi," je dejala in vse strani, še posebej izraelsko vlado, pozvala, da prenehajo napade na novinarje in civilno prebivalstvo ter jih zaščitijo.

Opozorila je, da sta izraelska vojska in vlada v preteklosti nekatere palestinske novinarje obtožili, da so pripadniki militantnih skupin ali teroristi. "Nikoli teh obtožb proti nobenemu izmed novinarjev niso dokazale, za zločine nad palestinskim prebivalstvom pa ni odgovarjal noben izraelski politik," je nadaljevala in poudarila, da je mednarodna skupnost Palestince pustila na cedilu.

"V tem najbolj krvavem in brutalnem konfliktu našega časa se moramo postaviti na stran tistih, ki jim je beseda odvzeta. Palestinski medijski delavci in delavke so kronske priče in zbiralci dokazov najhujšega zločina našega časa – genocida nad palestinskim prebivalstvom v Gazi. Zato je naša dolžnost, da spregovorimo v njihovem imenu in jih solidarnostno podpremo," je dodala.

Tudi publicist in novinar Branko Soban je poudaril, da je novinarstvo v zadnjem času postalo najnevarnejši poklic na svetu. "Resnica – in z njo novinarji, ki jo prinašajo – so vselej prve žrtve vsake vojne. Danes pa je najbolj nevarno biti novinar v Gazi," je nadaljeval.

Po podatkih nevladne organizacije Odbor za zaščito novinarjev je samo v Gazi v zadnjih štirih mesecih umrlo več kot sto novinarjev. "Takšne smrtonosne žrtve med novinarji doslej še ni bilo. V nobeni krizi, v nobeni vojni," je povedal in ob tem opozoril, da izraelska vojska novinarje v Gazi in na Zahodnem bregu ne le ubija, temveč tudi zapira.

Prepričan je, da so palestinski novinarji edini verodostojni vir novic o dogajanju v Gazi. "Tujih in izraelskih novinarjev tam praktično ni. Če se komu le uspe prebiti tja, je to pod okriljem izraelske vojske, ki prispevke potem tudi pregleda in cenzurira, tako da gre v tem primeru v bistvu zgolj za propagando," je dodal.

Na ogroženost novinarskega poklica v Gazi je opozoril tudi novinar Boštjan Videmšek. "Nihče, nikoli in nikdar v tem poklicu ni tvegal več in svojega dela ni opravljal bolje. Prijatelji in kolegi, preživite," je še dodal.