Slovenski novinarji v Rusiji do štirih medalj

Po poročanju Večera, so se slovenski novinarji odlično odrezali, osvojili so namreč kar štiri medalje. Upokojeni novinar Dela Gregor Pucelj in Blaž Močnik (Novi Matajur, prej Delo) sta dosegla prvo mesto v svojih kategorijah, Maja Roš Kanellopulos (POP TV) pa je dosegla odlično drugo mesto. David Jug iz Žurnala je dosegel tretje mesto, novinarka Večera Branka Bezjak pa peto.

V četrtek pa bo znano, ali bo prihodnje srečanje novinarjev smučarjev gostila Kranjska Gora. Premier Marjan Šarecje napovedal svoje častno pokroviteljstvo, organizatorji pa so že predvideli datum, to je od 6. do 13. februarja 2021, ko pričakujejo do 200 novinark in novinarjev iz 45 držav, še poroča Večer.