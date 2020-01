Slovenski novinarji v Rusiji osvojili kar 13 medalj

67. zimsko srečanje Mednarodnega SCIJ v olimpijskem smučarskem središču Roza Kutor blizu Sočija v Rusiji se je zaključilo. Med 30 državami je bila Slovenija zopet ena izmed boljših, naši novinarji so namreč osvojili kar 13 medalj.

Blaž Močnik (Novi Matajur) je osvojil zlato v kombinaciji in veleslalomu ter srebro v smučarskih tekih. Gregor Pucelj, upokojeni novinar Dela, je osvojil zlato medaljo v svoji katergoriji, in sicer v kombinaciji in veleslalomu ter bron v smučarskih tekih.

Maja Roš, ki je zastopala našo medijsko hišo, je osvojila zlato v kombinaciji, odlično drugo mesto pa je dosegla v veleslalomu in smučarkih tekih.